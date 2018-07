Tout près de l’exploit

L’équipe U17 de l’Académie de l’Impact est à deux petits matchs d’accomplir tout un exploit, et ça commence par une rencontre face à la formation U17 d’Atlanta United FC, dimanche.

L’équipe dirigée par Nicolas Gagnon a en effet atteint les demi-finales de la United States Soccer Development Academy (USSDA) pour la première fois, et cet affrontement aura lieu dès 12 h 30, à Kansas City.

Advenant une victoire, les jeunes académiciens remettraient ça mardi en finale et pourraient devenir la première formation de l’Académie à remporter un titre dans la USSDA.

Pour y parvenir, les jeunes joueurs de 16 et 17 ans ont d’abord participé à la phase de groupe qui avait lieu il y a deux semaines à San Diego, en Californie. Après avoir terminé premiers de leur groupe, ils ont défait le Republic de Sacramento 1 à 0 en quart de finale.

Pas un coup de chance

Pour Nicolas Gagnon et ses joueurs, ce n’est pas le fruit du hasard s’ils se retrouvent dans une telle position.

« Au premier mois de la saison, on s’est réunis avec les joueurs pour fixer les objectifs autant de résultats que de processus et la réaction a été que l’année dernière on a fait match nul contre l’équipe qui a gagné le championnat », a résumé Gagnon.

« Je pense que ç’a ouvert les yeux aux joueurs et ils se sont dit qu’ils sont capables. C’est la réalité, on a les moyens de l’atteindre. »

Les jeunes ont la ferme intention de repartir du Midwest avec les grands honneurs.

« Notre objectif est sérieux, on ne va pas là pour faire de la figuration. On ne veut pas que ce soit juste une belle expérience, on veut revenir avec la coupe », insiste le milieu de terrain de 17 ans Yannick Laurent.

Déjà-vu

Il y a comme une impression de déjà-vu pour les jeunes joueurs de l’Académie puisqu’ils se retrouvent dans la même position que lors de la Coupe Génération Adidas.

Dans le cadre de ce tournoi présenté à Dallas le printemps dernier, les U17 de l’Académie ont perdu en demi-finale avant de remporter la petite finale pour la troisième place.

« C’est sûr qu’une expérience comme la GA Cup nous a aidés parce que ça nous a un peu fait vivre l’expérience qu’on vit en ce moment, mais dans un cadre différent », souligne Yannick Laurent.

« On est dans le vif du sujet, c’est maintenant qu’il faut agir et je crois que cette expérience nous a préparés mentalement, ajoute le jeune joueur originaire de Terrebonne. La différence, c’est que là, si on perd, c’est fini, alors qu’à la GA Cup, on revenait à notre saison. »

Couronnement

Nicolas Gagnon et ses joueurs ont connu une très belle saison. Ils ont terminé premiers de la section Est de l’USSDA et ils étaient septième tête de série pour les séries éliminatoires.

Évidemment, les jeunes académiciens espèrent revenir de Kansas City avec un peu d’argenterie.

« Ce qu’on a accompli, c’est beau, mais c’est une fierté pour nous de représenter l’Académie de l’Impact de Montréal, et on va là-bas parce qu’on veut que les gens se souviennent de nous, on veut marquer l’histoire », a insisté le jeune Yannick Laurent.

« Ça serait l’aboutissement d’une super saison. Les joueurs ont beaucoup de mérite sur la progression de la saison. On est en mission, on veut ramener le trophée. »

Gros contrat

Pour parvenir à marquer l’histoire, les jeunes joueurs du Bleu-blanc-noir vont faire face à un gros contrat. Atlanta est une bonne machine de soccer qui était la cinquième tête de série pour les éliminatoires.

« On n’a pas affronté Atlanta cette année, souligne Gagnon. C’est une équipe solide et costaude physiquement. Ils jouent vite vers l’avant et sont très rapides. »

Et s’ils devaient battre Atlanta dimanche, les académiciens ne seraient pas plus sortis du bois.

L’Académie des Sounders de Seattle et une formation issue d’une académie américaine du FC Barcelone s’affrontent dans l’autre demi-finale.

« Les deux autres équipes sont très solides, note Gagnon. On a affronté Seattle deux fois cette année et on a perdu deux fois. Rendu là, tu as quatre très bonnes équipes qui peuvent remporter les grands honneurs. »