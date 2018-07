Une autre remontée victorieuse pour les Cubs

Les Cubs ont effacé un déficit de cinq points à partir de la sixième manche pour finalement vaincre les Reds de Cincinnati au compte de 8-7, samedi à Chicago.

Après avoir retranché un point lors des sixième et septième engagements, les favoris locaux ont marqué quatre fois en fin de huitième pour prendre les devants pour de bon.

Les Cubs revenaient ainsi de l’arrière pour l’emporter une 27e fois cette saison, ce qui constitue un sommet dans les ligues majeures.

En huitième, Amir Garrett a mis les Reds dans l’eau chaude en remplissant les sentiers sans enregistrer de retrait, avant d’être remplacé par Jared Hughes (2-3), qui n’a pas été en mesure de limiter les dégâts.

Un double de Ben Zobrist a tout d’abord été à l’origine de deux points. Javier Baez (simple) a ensuite créé l’égalité avant de voir Anthony Rizzo (roulant) produire le point de la victoire.

Baez a connu une excellente sortie, plaçant quatre fois la balle en lieu sûr. Il a entre autres cogné son 17e circuit de la saison.

Le partant des Cubs Tyler Chatwood a connu des difficultés au monticule. Il a permis aux visiteurs de se forger des avances de 5-0 et de 7-2. Les deux premiers points du match ont d’ailleurs été le résultat de mauvais lancers de sa part. Au total, il a concédé sept points, neuf coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

La victoire est allée au dossier de Randy Rosario (4-0), tandis que Brandon Morrow a enregistré un 20e sauvetage cette saison.

Avec son 18e circuit de la campagne, Eugenio Suarez a produit trois points dans une cause perdante.

Les deux équipes disputeront le troisième match d’une série de trois dimanche après-midi.