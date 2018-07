[Vidéo] Visite guidée du Comiccon de Montréal

Pour sa 10e édition, le Comiccon de Montréal a invité de grands noms cette année: Val Kilmer, Jason Momoa, David Duchovny, Chuck Norris, Pamela Anderson et plusieurs autres invités chouchous des geeks.

Mais Comiccon, c’est bien plus qu’un événement avec des vedettes. C’est aussi des conférences thématiques, des activités gaming ou grandeur nature, des ateliers de cosplay et du shopping pour les fans de cinéma, télé et, bien sûr, bandes dessinées.

L’équipe Pèse sur Start s’est promenée, lors d'une diffusion en direct sur Facebook, dans la salle d’exposition où se trouvent les marchands et artistes pour vous donner un petit avant-goût.

Voici donc une petite visite guidée!

Le Comiccon de Montréal se termine demain, à 17h.