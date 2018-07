Wimbledon: la Canadienne Gabriela Dabrowski en confiance

WIMBLEDON | En plus de Milos Raonic, on pourra suivre au cours de la deuxième semaine du tournoi de Wimbledon la meilleure joueuse de double au Canada, Gabriela Dabrowski, ainsi qu’une Lavalloise de 15 ans, Leylah Annie Fernandez, 11e tête de série chez les juniors.

À LIRE AUSSI: Une nuit profitable pour Milos Raonic: le Canadien accède au 4e tour

«Je suis heureuse des résultats obtenus jusqu’à maintenant à Wimledon, car l’an dernier, je n’avais pas savouré une seule victoire sur le gazon, a précisé Dabrowski, originaire d’Ottawa. Je crois en nos chances d’aller jusqu’au bout.»

Dabrowski jouera son troisième match du double féminin en compagnie de la Chinoise Yifan Xu contre le tandem composé de Katarina Srebotnik et Vania King. C’est congé pour tout le monde le dimanche à Wimbledon.

«Je ne me suis jamais rendue plus loin qu’en quart de finale dans le cadre d’un tournoi du Grand chelem en double féminin», a précisé celle qui a cependant remporté deux titres en double mixte. Dabrowski et le Croate Mate Pavic sont d’ailleurs les premières têtes de série à Wimbledon.

Dabrowski aime bien Wimbledon en raison de son ambiance spéciale, mais son tournoi préféré demeure celui les Internationaux d’Australie, a-t-elle dit.

«Nous sommes si bien traitées à Melbourne. Les Australiens sont vraiment accueillants. De plus, je préfère jouer sur les surfaces dures que sur le gazon.»

Dabrowski a été couronnée championne du double mixte en janvier dernier à Melbourne. Il faudra voir dans quel état d’esprit sera son partenaire Mate Pavic à Wimbledon quand les matchs du double mixte s’amorceront puisqu’il a été éliminé en double masculin vendredi, contre toute attente.

«Si j’obtiens la moitié des titres et des victoires remportées par Daniel Nestor au cours de sa longue et brillante carrière, je serai au septième ciel», a mentionné Dabrowski.