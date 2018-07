Brock Lesnar pourrait affronter Daniel Cormier

Le combattant d’arts martiaux mixtes et lutteur professionnel Brock Lesnar sera de retour dans l’Ultimate Fighting Championship (UFC) l’an prochain, a indiqué le président de cette fédération, Dana White, et un duel avec le champion des poids lourds et mi-lourds, Daniel Cormier, pourrait avoir lieu.

Cormier a vaincu Stipe Miocic par K.-O. au premier round, samedi à l’UFC 226, pour obtenir le titre des lourds. Après son triomphe, le gagnant a défié Lesnar, qui évolue au sein de la World Wrestling Entertainment et qui a déjà détenu une ceinture mondiale à l’UFC. Celui-ci a fait irruption dans l’octogone et les esprits se sont rapidement échauffés. Les deux hommes ont voulu en venir aux coups, mais ils ont été séparés par l’imposante foule qui se trouvait dans l’arène.

Aussi, cette confrontation pourrait être le prélude à un choc qui se tiendrait en mars, après que Lesnar eut complété des tests antidopage. Il ne s’est pas battu depuis 2016 en raison d’un examen échoué.