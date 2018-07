LAVALLÉE, Gaétan



Au Centre Hospitalier Pierre-Boucher de Longueuil, est décédé le 4 juillet 2018, M. Gaétan Lavallée, à l'âge de 90 ans.M. Lavallée, ingénieur en métallurgie, retraité du groupe SNC laisse dans le deuil son épouse Mme Rita Cusson, ainsi que sa soeur Georgette (feu Robert Laporte), son frère Claude (feu Francine Vadeboncoeur), son beau-frère Maurice Leroux (feu Marthe Lavallée). Il laisse également les nombreux beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cusson, ainsi que plusieurs neveux et nièces et nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances, le mercredi 11 juillet de 19h à 22h et le jeudi 12 juillet de 9h à 9h45 au900, AVE BOURDAGES NORD(angle Dessaulles)SAINT-HYACINTHELes funérailles auront lieu jeudi à 10h en l'église Notre-Dame-du-Rosaire, 2200 rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, suivies de l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-du-Rosaire, 1530 rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe.