Hommes forts: Brian Shaw vainqueur à Warwick, Jean-François Caron troisième

Le Québécois Jean-François Caron a pris le troisième rang du classement cumulatif du Festival des hommes forts de Warwick, tandis que l’Américain Brian Shaw a enlevé les grands honneurs de la compétition qui s’est conclue dimanche.

Grâce à ce triomphe, Shaw a assuré sa place au Championnat du monde du circuit Arnold Pro Strongman qui se déroulera à Columbus en mars 2019. Pour sa part, Caron s’était qualifié pour le Mondial en remportant un événement tenu à Johannesbourg, en Afrique du Sud, en mai dernier.

Le favori local, qui a fini derrière le Letton Martins Licis (deuxième avec un total de 92,0 points), a été le meilleur dans trois catégories à l’horaire, soit celles des marches de l’enfer, du squat et du dead lift. Il a terminé sixième à la prise d’Hercule et au méli-mélo. Caron a amassé 88,0 points, alors que Shaw en a récolté 100,0.

Malgré sa victoire, le représentant des États-Unis n’a gagné aucune épreuve durant la journée. La veille, le quadruple champion mondial s’était distingué à la brouette, au lancer des barils et aux pierres d’Atlas pour se hisser au sommet avec 55 points.

Par ailleurs, les Canadiens Jimmy Paquet (70,0), Maxime Boudreault (67,5) et Karl Hjelholt (57,5) ont fini respectivement cinquième, septième et neuvième. Partenaire d’entraînement de Caron, Paquet a été le troisième plus efficace aux marches de l’enfer.

En tout, une dizaine d’épreuves étaient proposées aux concurrents.

«On ne voit pas ça nulle part, habituellement c’est cinq ou six épreuves, avait affirmé Caron à l’Agence QMI il y a quelques jours. Dix épreuves sur deux jours, ce n’est pas facile. Les gars ne tripent pas vraiment sur ça, parce que c’est difficile et très, très exigeant.»

Shaw a mis la main sur la bourse principale de 10 000 $, alors que Caron a empoché 6000 $. Une somme globale de 30 000 $ était offerte.