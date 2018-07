La routine santé Karl Gélinas

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités de la région. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photos Jean-François Desgagnés

La saison bat son plein pour l’athlète de 34 ans et garder la forme est son gagne-pain. Durant la saison morte, le lanceur des Capitales de Québec s’entraîne entre quatre et cinq fois par semaine, notamment en faisant des circuits de CrossFit, alors qu’il est copropriétaire du gym Tonic CrossFit à Sainte-Foy. « À partir de la mi-décembre, je tombe plus dans l’entraînement spécifique au baseball, donc je mets davantage l’accent sur la stabilité et la mobilité de mes épaules », indique celui qui porte le numéro 34. Il doit être prêt à affronter la saison, alors qu’il y a 102 matchs au calendrier, sur une période de 110 jours. « Je lance un match sur cinq, donc entre les deux, je m’entraîne deux fois, mais un entraînement plus général en salle », mentionne-t-il.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Le lanceur étoile de la ligue Can-Am n’a qu’un seul but lorsqu’il se rend en salle d’entraînement, soit se préparer à donner le meilleur de lui-même sur le monticule. « Je suis toujours en train de faire quelque chose pour préparer mon corps à la prochaine fois que je dois aller compétitionner, que ce soit des étirements, du maintien, de l’automassage ou faire des exercices pour renforcer mes épaules », affirme-t-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Photo Fotolia

Comme tout le monde, Karl Gélinas admet que la motivation n’est pas toujours au rendez-vous lorsqu’il enfile ses espadrilles. Mais, être propriétaire d’un gym lui rend la tâche un peu plus facile, admet-il. « Je dois y être pour le travail, donc tant qu’à être rendu, aussi bien faire quelque chose ! » lance-t-il en riant. « Je veux aussi mettre toutes les chances de mon côté. Je me dis que si je ne le fais pas, il y a quelqu’un d’autre qui le fera et ça m’enlève peut-être des chances de jouer plus longtemps dans ma carrière », affirme le doyen des Capitales, qui aimerait lancer jusqu’à l’âge de 40 ans. « J’ai l’impression que si je fais ce que j’ai à faire, physiquement, ce ne sera pas un problème », poursuit-il.

As-tu des trucs pour bien manger ?

Lorsqu’il fait son épicerie, le lanceur affirme qu’il évite les allées, pour éviter les aliments transformés. « Je reste autour des allées, donc j’achète beaucoup de fruits et légumes, des viandes, et j’essaie de choisir des bons glucides, comme des patates douces ou du riz basmati », explique-t-il.

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Photo Fotolia

Avec son horaire très chargé lors de la saison de baseball, Karl Gélinas aime se rendre chez Freshii, pour un repas rapide et équilibré. « Je suis pas mal souvent là ! Je ne me fais pas souvent à manger avec mon horaire et je trouve que c’est un excellent compromis », indique-t-il.

Quelle est ton activité préférée ?

La réponse crève les yeux : le baseball, évidemment !