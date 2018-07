Les Twins se font plaisir en sixième

Les Twins du Minnesota ont inscrit huit points en sixième manche pour prendre la mesure des Orioles de Baltimore au compte de 10-1, dimanche, à Minneapolis.

Brian Dozier a conclu ce tour au bâton productif avec un circuit de trois points. Le joueur de deuxième but a touché la plaque deux fois lors de l’engagement.

Eduardo Escobar et Mitch Garver ont également expédié des balles dans les gradins dans le clan local.

Chris Davis a quant à lui évité aux Orioles l’affront d’un blanchissage en claquant son neuvième circuit de la saison lors de la dernière manche.

Jake Odorizzi (4-6) n’a concédé que cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches pour mériter la victoire.

Alex Cobb (2-11) a connu une sortie plus difficile, allouant cinq points, dont quatre mérités, sept frappes en lieu sûr et une passe gratuites en cinq manches. Il s’agissait d’une sixième défaite de suite pour son équipe.