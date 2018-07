Ryon Healy donne la victoire aux Mariners

Ryon Healy a claqué un circuit de trois points, ce qui a permis aux Mariners de vaincre les Rockies du Colorado par la marque de 6-4, dimanche à Seattle.

Au moment où son équipe tirait de l’arrière par un point en sixième manche, le joueur de premier but a expédié la balle au-dessus de la clôture, poussant du même souffle Nelson Cruz et Kyle Seager au marbre.

Il avait également produit deux points à l’aide d’un double en fin de première.

Kyle Seager avait cogné un ballon-sacrifice plus tôt dans la manche.

Du côté des visiteurs, Charlie Blackmon, Carlos Gonzalez et Trevor Story ont tous frappé la longue balle.

Wade LeBlanc (5-0) est demeuré invaincu cette saison, lui qui a concédé tous les points des Rockies en six tours au bâton. Edwin Diaz a réussi son 35e sauvetage de l'année.

Le revers a été ajouté à la fiche d’Antonio Senzatela (3-2). Il a permis six points, cinq frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en six manches de travail.