Toronto: 1er de classe

Déjà une semaine. Le marché des joueurs autonomes sans restriction, on en conviendra, est maintenant passablement dégarni. Il y a quelques tablettes qui offrent des produits pas trop dispendieux, rien cependant pour changer le visage d’une équipe.

Donc, après une semaine, il n’est pas très difficile d’identifier le premier de classe : il s’agit de Kyle Dubas, le directeur général des Maple Leafs de Toronto, qui a ravi le joueur le plus convoité, John Tavares.

Ça n’a pas été aussi reluisant pour les décideurs du Canadien. Une seule acquisition par le biais du marché des joueurs autonomes : Tomas Plekanec. On n’ira pas plus loin. Et comble de malheur, trois semaines après avoir subi une intervention chirurgicale à un genou, le Canadien qui avait promis plus de transparence, annonce que le défenseur étoile sera absent jusqu’à la mi-décembre. Ne craignait-on pas d’influencer la campagne d’abonnement à la prochaine saison ?

De toute façon, qu’a-t-on à mettre sous la dent des amateurs ? Rien du tout. Il est clair qu’on devra refaire ses devoirs.

Donc, une semaine plus tard, faisons rapidement un survol des équipes de la Ligue nationale, où en sont-elles à la suite du repêchage des joueurs amateurs et aussi de l’impact du marché des joueurs autonomes sans restriction.

DIVISION ATLANTIQUE

TAMPA

Pour le moment, aucun changement important. Cependant, Steve Yzerman a accordé des contrats de plusieurs saisons à Ryan McDonagh et à JT Miller. Sérieusement impliqué dans le derby Erik Karlsson.

BOSTON

Une acquisition à la ligne bleue : John Moore. On croit également que le défenseur de 19 ans Urho Vaalanainen a des chances de percer la formation. Les Bruins devront remplacer Riley Nash, troisième trio, et possiblement Rick Nash, deuxième trio.

FLORIDE

Une équipe améliorée avec l’acquisition de Mike Hoffman. Améliorée sur la surface de jeu. À l’extérieur, c’est une autre histoire. Une équipe redoutable en attaque avec comme pivot l’excellent Alexander Barkov.

TORONTO

Ce sera l’équipe à battre dans l’Association de l’Est. Aucune formation dans la Ligue nationale ne misera sur trois joueurs de centre qui pourraient totaliser 100 buts. Tavares, Matthews, Kadri. À surveiller : Mitch Marner.

MONTRÉAL

Photo d'archives, Martin Chevalier

Toujours privé d’un joueur de centre de haut niveau. Le dossier Max Pacioretty est toujours à l’étude. Bref, rien de bien encourageant en vue de la prochaine saison.

BUFFALO

Les Sabres ont fait l’acquisition du meilleur joueur de l’encan amateur, Rasmus Dahlin, un joueur exceptionnel qui exercera un impact immédiat. Carter Hutton est le nouveau gardien et Ryan O’Reilly est parti pour St. Louis.

DETROIT

Filip Zadina aura toutes les chances pour faire le grand saut dans la Ligue nationale. Mike Green et Thomas Vanek sont deux vétérans embauchés pour aider à la période de reconstruction. Jonathan Bernier a signé une entente avec l’équipe.

OTTAWA

Ouf. Pierre Dorion n’est pas au bout de ses peines. Erik Karlsson va partir et il doit s’assurer qu’il obtiendra au moins un défenseur de haut niveau, il n’a pas le choix. Une équipe en reconstruction, c’est le moins qu’on puisse dire.

DIVISION MÉTROPOLITAINE

WASHINGTON

Un nouvel entraîneur, Todd Reirden. Tout le monde sera de retour sauf Jay Beagle et Philipp Grubauer. Les Capitals seront encore une fois une équipe de très haut niveau.

COLUMBUS

Ian Cole et Jack Johnson sont partis. Matt Calvert également. Par contre, les Blue Jackets demeurent une équipe capable de compétitionner avec toutes les autres formations de la ligue.

PITTSBURGH

Jack Johnson va peut-être aider la défensive des Penguins, mais un contrat de cinq ans, c’est fou. Retour du vétéran Matt Cullen après une saison passée au Minnesota. Une équipe solide.

CAROLINE

Photo d'archives, AFP

Les Hurricanes ont un nouveau pilote, Rod Brind’Amour. Une nouvelle brigade défensive avec l’arrivée de Dougie Hamilton et Calvin deHaan. Départ de Noah Hanifin et Elias Lindholm et également de Cam Ward. Andrei Schevnikov devrait amorcer la saison avec l’équipe. Sur le marché : Jeff Skinner.

PHILADELPHIE

Déjà bien nantis en attaque, les Flyers ont ajouté à leur formation le deuxième joueur autonome sans restriction le plus convoité : James van Riemsdyk qui revient au bercail. Mais le problème demeure tout entier devant le filet.

NEW JERSEY

Les Devils n’ont fait aucune acquisition et ils ont perdu le défenseur John Moore et l’attaquant Brian Gibbons. Si Taylor Hall ne répète pas ses exploits de 2017-18, ça va être passablement difficile pour les Devils.

NEW YORK RANGERS

Aucun changement. On rebâtit pour les prochaines années. Un nouvel entraîneur, David Quinn, qui remplace Alain Vigneault.

NEW YORK ISLANDERS

C’est maintenant l’ère Matthew Barzal qui s’ébranle. Les acquisitions de Matt Martin, Leo Komarov, Valteri Filpulla et Robin Lehner ne pourront faire oublier le départ de John Tavares.

DIVISION CENTRALE

NASHVILLE

Photo d'archives, AFP

Les Predators sont demeurés bien calmes. La priorité pour les décideurs est le défenseur Ryan Ellis. Également, Pekka Rinne qui n’a pas été à la hauteur pendant les séries aura 35 ans.

WINNIPEG

Est-ce une meilleure formation que le printemps dernier ? Non. Paul Stastny et Joel Armia sont partis et les Jets n’ont rien fait pour les remplacer. Néanmoins l’une des excellentes formations de la ligue.

MINNESOTA

Le Wild s’est fait très discret même si des changements au niveau des décideurs ont été effectués. Une équipe qui ne répond pas aux attentes du propriétaire.

ST. LOUIS

Ryan O’Reilly, David Perron et Tyler Bozak débarquent à St. Louis. Vont-ils améliorer l’attaque des Blues ? Sans doute. Mais attention, ce ne sont pas des joueurs rapides.

COLORADO

Trois nouveaux joueurs : Matt Calvert, Ian Cole et Philipp Grubauer. Une équipe qui a surpris tout le monde l’an passé et qui a profité des dernières semaines pour ajouter plus de profondeur.

DALLAS

Pas de coup spectaculaire comme l’an dernier, mais les Stars qui ont fait chou blanc dans le dossier Tavares ont une priorité : Erik Karlsson. Un joueur à surveiller l’an prochain : Miro Heiskanen.

CHICAGO

On n’a pas réussi à fournir de meilleurs effectifs à Jonathan Toews et Patrik Kane. Cam Ward se joint à la formation par mesure de prudence étant donné l’état de santé fragile de Corey Crawford.

DIVISION PACIFIQUE

VEGAS

James Neal et David Perron appartenaient au Top six chez les attaquants des Golden Knights. Paul Stastny s’avère une solution de rechange, mais il faudra plus. Impliqués dans le derby Erik Karlsson/Bobby Ryan.

LOS ANGELES

Les Kings auraient préféré Max Pacioretty, mais ils se contenteront de Ilya Kovalchuk. Drew Doughty, c’est réglé. Une équipe qui compte huit joueurs de 30 ans et plus. C’est maintenant où...

ANAHEIM

Ryan Getzlaf, Ryan Kesler et Corey Perry ont pris de l’âge et n’ont plus le même impact. Les Ducks lutteront pour une place dans les séries, pas plus. Brian Gibbons se joint à la formation.

ARIZONA

Oliver Edman-Larsson est de retour. Alex Galchenyuk se joint à l’équipe. Les Coyotes seront une équipe différente, une formation qui pourrait surprendre. Ils ont connu une bonne fin de saison.

CALGARY

Un changement d’entraîneur, Bill Peters qui arrive de la Caroline et amène avec lui Noah Hanifin et Elias Lindholm. James Neal apporte un peu plus de punch en attaque. Mike Smith sera-t-il à la hauteur ?

EDMONTON

Peter Chiarelli a été plutôt silencieux. Deux acquisitions : Tobias Rieder et Kyle Brodziak. Pour le reste, aucun changement. Milan Lucic est toujours avec cette formation.

SAN JOSE

Photo d'archives, AFP

Les Sharks ont réussi à convaincre Evander Kane que c’était le meilleur endroit pour lui. Logan Couture a signé une entente de huit ans et Joe Thornton est de retour.

VANCOUVER

On s’interroge toujours à savoir pourquoi les Canucks avaient consenti des contrats de quatre ans à Antoine Roussel et Jay Beagle. On veut plus de poids en attaque et surtout des joueurs fougueux.