L’aventure de Cacao 70 a commencé en 2011 avec l’ouverture d’un bar à chocolat au centre-ville de Montréal. Depuis, l’entreprise a diversifié ses concepts et a ouvert une quinzaine de succursales au Canada.

Aujourd’hui, elle entreprend une expansion internationale en visant d’abord les États-Unis et la Chine.

« Nous développons ces deux marchés simultanément », explique Easy Wang, cofondateur et vice-président de l’entreprise.

Il avait fait des études en marketing à l’Université Concordia quand il a rencontré Bing Tang, qui deviendra son associé dans la création de Cacao 70.

« Nous voulions créer un espace où les gens pourraient venir pour relaxer et s’évader de leur quotidien, raconte M. Wang. Nous cherchions aussi une thématique qui pouvait bien s’aligner avec notre vision. De là nous est venue l’idée du chocolat. »

Une offre diversifiée

Le tout premier Cacao 70 était un bar à chocolat à boire qui offrait aussi quelques desserts chocolatés.

« Après discussion avec notre clientèle, nous avons découvert qu’il y avait un vrai appétit pour les produits chocolatés, explique M. Wang. C’est à ce moment que nous avons décidé d’élargir notre menu en offrant des pizzas, des gaufres, des crêpes et même un brunch avec une touche chocolatée. Nos clients ont vraiment aimé ce que nous leur offrions et, à partir de ce moment-là, l’entreprise a connu une croissance rapide. »

Dans les années qui ont suivi, Cacao 70 a ouvert une dizaine de succursales au Canada.

« Au départ, nous n’avions pas prévu une expansion, raconte M. Wang. Après avoir reçu plusieurs demandes de gens qui voulaient ouvrir leur succursale, nous avons décidé de faire croître Cacao en adoptant le modèle de la franchise. »

En 2017, l’entreprise a pris un virage en adoptant différents concepts pour ses franchises.

Ainsi, la succursale de la rue Richardson est devenue la Fabrique Cacao 70, qui propose de découvrir le processus de fabrication du chocolat.

Plusieurs succursales ont adopté la formule Espace gourmand, qui offre des repas où le chocolat est évidemment en vedette. Cacao 70, c’est aussi des Comptoirs sucrés installés dans des centres commerciaux et des Ateliers Dip, pour les amateurs de crème glacée et de gaufres.

Plan d’expansion

Cacao 70 a aussi développé une gamme de produits incluant des barres, des poudres de cacao et des chocolats à boire qui sont vendus dans ses emplacements. M. Wang ne ferme pas la porte à l’idée de les distribuer au détail, mais ce n’est pas dans ses plans à court terme. Lui et son associé mettent plutôt leurs énergies à préparer leur expansion internationale.

Ils viennent d’ouvrir un Atelier Dip à Tianjin, en Chine, qui sera suivi par ceux d’Atlanta et de Los Angeles, à l’été.

« D’ici la fin de 2019, nous visons [à] ouvrir une vingtaine de magasins en Chine et plus de 10 aux États-Unis, explique M. Wang. Nous recherchons activement des partenaires dans différentes villes, soit Orlando, Miami, Chicago, New York et San Francisco. »

L’expansion se poursuit aussi au Québec et dans les autres provinces. Douze succursales sont présentement en construction, dont quatre dans la seule région de Montréal.

Elles s’ajouteront aux 25 franchises actuellement en activité au pays.

CACAO 70