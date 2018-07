BERGERON, François



Le 30 juin, à l'âge de 60 ans, est décédé François Bergeron, conjoint de Andrée Duquette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Amélie Bergeron (Isaac Benoît Cossette) et sa mère Louise Laplante (Normand Tougas), son beau-fils Philippe Duquette (Catherine Lamarche), ses frères André Bergeron (Suzane Boucher) et Claude Bergeron (Yolande Trudel), ses soeurs Louise Bergeron Gauron (feu Jerry Gauron) et feu Thérèse Bergeron Charbonneau (Michel Charbonneau), ses neveux et nièces Patrick Bergeron, feu Nancy Bergeron, Marie-Claude Bergeron, Philippe Charbonneau, Julie Charbonneau et François Bergeron, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 13 juillet de 18h à 22h et le samedi 14 juillet de 11h30 à 14h30 à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Les funérailles auront lieu le samedi 14 juillet 2018 à 15h à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Québec, J5R 2J9.