5 activités estivales à faire sans quitter la ville

En collaboration avec

Lorsque grimpe le mercure, il est parfois tentant de rester chez soi pour vedger à l’air conditionné.

La prochaine fois que vous manquez d’inspiration, rassemblez votre gang en direction du parc Jean-Drapeau.

Avec sa plage de sable fin, sa programmation sportive et son offre culturelle, il deviendra rapidement votre terrain de jeu préféré!

Le mieux dans tout ça? Le Parc se situe à seulement 5 minutes du centre-ville. Alors, sortez votre carte OPUS ou enfourchez un bixi!

crédit photo : parc jean-drapeau

LA PLAGE JEAN-DORÉ

Bordée par les rives du Saint-Laurent, la plage Jean-Doré est une vraie oasis de paix. Vous pouvez plonger dans un bon bouquin les pieds dans le sable ou faire quelques longueurs dans la zone dédiée à la natation libre.

Vous êtes moins du genre à vous prélasser au soleil pendant des heures? Défiez votre petit monde à une game amicale de volleyball.

Et pourquoi pas vous initier au Stand-Up Paddle? Des cours sont disponibles via le pavillon des activités nautiques du Parc.

Le pavillon offre aussi des canots, des kayaks et des pédalos en location. Il vous est donc possible de voguer tranquillement sur les eaux bordant l'île Notre-Dame et le pourtour des jardins des Floralies.

Pour faire plaisir aux plus petits, la plage Jean-Doré s’est dotée de l’impressionnante structure gonflable qu’est l’Aquazilla. Les enfants (comme les adultes!) peuvent sauter et se faufiler à travers ses obstacles amusants.

Horaire de la plage Jean-Doré:

Tous les jours de 10h à 19h.

Toutes les infos ici.

crédit photo : parc jean-drapeau

LE COMPLEXE AQUATIQUE

Il s’agit du plus grand Complexe de piscines extérieures chauffées à Montréal! Le samedi, on y propose de l’animation et des jeux gonflables.

Vous n’avez pas froid aux yeux? Essayez Psichobloc! Du 23 au 25 août, cette compétition d’escalade défie les grimpeurs de gravir une paroi de plus de 55 pieds sans équipement de protection. Au moindre faux pas, vous plongerez voluptueusement dans les eaux de la piscine. Montées d’adrénaline et fous rires garantis!

Si vous préférez barboter plus tranquillement, le Complexe organise aussi une soirée cinéma le 21 juillet prochain, dans le cadre du week-end famille. Un long-métrage y sera diffusé sur écran géant et vous pourrez en profiter directement dans la piscine, les deux pieds dans l’eau, bien lovés sur des tubes gonflables.

Horaire du Complexe aquatique:

Tous les jours de 10h à 20h.

Toutes les infos ici.

crédit photo : parc jean-drapeau

LA TOUR DE LÉVIS

La Tour de Lévis ouvre ses portes au grand public tout au long de la saison estivale.

Le bâtiment, construit dans les années 1930, possède un riche passé historique et offre un panorama imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame ainsi que la ville de Montréal.

Pour s’y rendre, il vous faut monter les 157 marches qui mènent à son sommet. L’activité est gratuite et demande pas mal d’énergie, mais la vue imprenable en vaut largement le coup!

Horaire de la Tour de Lévis:

Les samedis et dimanches de 10h à 20h45.

Toutes les infos ici.

crédit photo : parc jean-drapeau

LES SOIRÉES «MUSÉE & FEUX»

Le Musée Stewart vous transporte à travers la Ville Lumière avec son exposition «Paris en vitrine – Les boutiques au 18e siècle».

Puis, pour célébrer notre patrimoine culturel, découvrez les 500 objets, documents et livres rares présentés par «Histoires et Mémoires». L’exposition, qui fait la fierté du Musée, se déploie sur deux étages en couvrant plus de cinq siècles de notre histoire.

Les mercredis 11 et 18 juillet et les 1er et 8 août, une visite des lieux vous permettra de profiter de la magnifique cour intérieure du Musée afin de contempler les feux d’artifice. De quoi épater la galerie!

Horaire du Musée Stewart :

Du mardi au dimanche de 10h à 17h.

Ouverture prolongée jusqu’à 22h les mercredis 11 et 18 juillet, ainsi que les 1 er et 8 août.

Toutes les infos ici.

crédit photo : parc jean-drapeau

LES WEEK-ENDS DU MONDE

Les Week-ends du monde sont de retour au parc Jean-Drapeau! De la Jamaïque à la Tunisie, en passant par l’Île Maurice, ce festival haut en couleur vous propose d’égayer vos papilles avec des mets typiques d’ici et d’ailleurs.

Un vrai happening gourmand, musical et culturel qui saura charmer tout le monde.

Le dimanche 15 juillet, la finale de la Coupe du monde sera diffusée sur écran géant.

Horaire du festival :

Les 7, 8, 14 juillet de 12h à 22h.

Le 15 juillet de 10h à 22h.

Toutes les infos ici.

Plongez dans l’été avec le parc Jean-Drapeau! Pour plus de renseignements sur la programmation, consultez leur site web.