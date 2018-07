6 options de couvre-maillots pas quétaines pour remplacer ton vieux paréo

Vous partez vers une destination ensoleillée prochainement et cherchez une alternative au fameux paréo coloré pour couvrir votre maillot? On est là pour vous!

N'ayez crainte, on ne crache pas sur ce bout de tissu très populaire dans les tout-inclus, mais il peut être pratique d'avoir d'autres options (plus on trend), quand vient le temps de se magasiner un couvre-maillot.

Voici quelques options stylées pour se promener entre la mer et le «boardwalk» cet été:

1. La chemise oversized

Une publication partagée par ★ PRINCESSPOLLY.COM ★ (@princesspollyboutique) le 19 Juin 2018 à 2 :02 PDT

Chemise blanche surdimensionnée, 55$, princesspolly.com

Chemise rayée rouge, 50$, zara.com

2. Le pantalon large

Une publication partagée par JULIA MATEIAN (@juliamateian) le 31 Mars 2018 à 8 :39 PDT

Pantalon coloré, 56$, forever21.com

Pantalon à imprimé paisley, 27$, (plus 50% de rabais avec le code GOBABE), missguided.com

3. La robe extra-longue

Une publication partagée par Aimee Song (@songofstyle) le 8 Juil. 2018 à 6 :27 PDT

Robe maxi à épaules dénudées, 58$, forever21.com

Robe maxi à imprimé floral, 40$, urbanplanet.com

4. Le crochet

Une publication partagée par Daphne Joy (@daphnejoy) le 7 Juin 2018 à 3 :16 PDT

Haut (37$) et pantalons (51$), (plus 50% de rabais avec le code GOBABE), missguided.com

Haut en crochet moutarde, 23$, forever21.com

5. L'ensemble deux-pièces assorti

Une publication partagée par Chloé Bleinc (@chloebbbb) le 9 Juin 2018 à 7 :50 PDT

Haut (36$) et short (40$), zara.com

Ensemble deux pièces à imprimé Vichy, 16$, zaful.com

6. Le kimono coloré

Une publication partagée par @justineskye le 9 Juil. 2018 à 6 :17 PDT

Kimono à fleurs, 23$ US, fashionnova.com

Kimono rayé asymétrique, 52$, forever21.com

