ST-ANDRÉ (ST-JEAN), Mélina



De Terrebonne, le 7 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Mélina St-Jean, conjointe de M. Claude Dubois.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils feu Sylvain et Jean-Marc (Carole), son petits-fils Cédric (Laury) ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La défunte sera exposée le mardi 10 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mercredi 11 juillet de 9h à 10h30 à la:STE-ANNE-DES-PLAINESTél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comLes funérailles seront célébrées mercredi le 11 juillet à 11h en la paroisse Très St-Sacrement, 3550 Montée Gagnon, Blainville, Québec, J7E 4H5.