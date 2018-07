Bilan positif pour le FestiVoix de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES – La 25e édition du FestiVoix de Trois-Rivières, qui s'est conclue dimanche, a dépassé toutes les attentes.

L'heure était au nettoyage, lundi, sur les différents sites du FestiVoix après neuf jours de festivités et 100 spectacles présentés au public. L'été 2018 risque de fracasser tous les records, même celui de l'an dernier où 30 200 festivaliers s'étaient prévalus de leurs droits d'entrée.

Parmi les soirées les plus achalandées, on retrouve celle du spectacle d'ouverture d'Éric Lapointe, la soirée Belle et Bum et la visite du légendaire groupe punk rock Bad Religion, qui a attiré des milliers de festivaliers.

Des agents de tournée se sont même déplacés, pour une première fois, afin de vivre l'ampleur du festival. Le directeur général du FestiVoix, Thomas Grégoire, a affirmé que des artistes ont manifesté leur désir de revenir.

Les organisateurs compilent présentement les données et devraient dévoiler un bilan complet dans les prochains jours.

En contact avec un important festival en Suisse, des membres de l'équipe du FestiVoix se rendront par la suite au Paléo Festival Nyon, dans le but d'améliorer leurs façons de faire.