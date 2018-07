«Ça bouge beaucoup» - Benz Antoine

La carrière anglophone de Benz Antoine a le vent dans les voiles. Après une première moitié d’année effervescente constituée de tournages dans trois séries américaines, Bull, Taken et Colony, le comédien québécois a décroché un rôle dans V-Wars, une série de Netflix mettant en vedette Ian Somerhalder de Vampire Diaries.

« Ça bouge beaucoup, indique l’acteur de 46 ans au téléphone. C’est quand même big ce qui m’arrive. »

Le tournage de V-Wars débutera dans quelques jours à Toronto. Adaptation des romans éponymes de Jonathan Maberry, la série brosse le portrait de Michael Fayne (Adrian Holmes), un homme qui devient un vampire après avoir contracté un mystérieux virus. Ian Somerhalder campera le meilleur ami de Fayne, un médecin qui essaie de comprendre l’origine du phénomène pour stopper une épidémie mondiale.

Les 10 premiers épisodes de V-Wars seront réalisés et produits par Brad Turner (Stargate), rapporte The Hollywood Reporter. Quant au personnage joué par Benz Antoine, sa description demeure strictement confidentielle.

« C’est vraiment un rôle important et stimulant, indique le comédien. Après 19-2, j’avais peur de ne plus avoir le même high. Parce que travailler avec des gens comme Podz, Claude (Legault) et Réal (Bossé), c’est gros. Comment j’allais faire pour trouver des projets qui m’excitent autant ? »

Trois autres séries

Benz Antoine attribue ses récents succès en partie à Josh Kimmel, son nouvel agent et président de TBT Management, une boîte montréalaise.

Kimmel l’a notamment aidé à obtenir le rôle d’un agent du FBI nommé Kincaid dans Bull, une série du réseau CBS, tournée à New York, qui rallie près de 15 millions de téléspectateurs par semaine. Il est apparu dans l’épisode du 8 mai, qui concluait la deuxième saison.

Le mois dernier, Benz Antoine est apparu dans l’ultime épisode de Taken, ce drame d’action de NBC.

Le 25 juillet, on pourra le voir dans Colony, une série de science-fiction dépeignant une invasion extraterrestre présentée sur USA Network.

« Je joue Dean Hudson, le leader du groupe de résistants, précise le comédien. Il apporte une réponse qui change pas mal d’affaires.

C’est valorisant de jouer un personnage avec beaucoup de jus, poursuit Benz Antoine. C’est quand même rare. »

Au Québec

Benz Antoine, qu’on peut présentement voir dans l’excellente série québécoise Demain des hommes sur ICI Tou.tv, poursuit également sa carrière au Québec. Cet automne, il apparaîtra au générique de Clash à Super Écran. Cette quotidienne produite par Fabienne Larouche, qui devrait atterrir à VRAK en janvier, brossera le portrait de six jeunes adultes en maison de rééducation après un long séjour à l’hôpital. Benz Antoine campera l’oncle colombien de Robin (Alexandre Nachi), l’un des protagonistes centraux.

« Je suis vraiment chanceux, déclare l’acteur. On m’a souvent offert des personnages d’armoires à glace. Aujourd’hui, je joue des types de personnages que je n’ai jamais joués avant. C’est le fun. C’est nouveau. »