Cinq points pour comprendre les manifestations violentes en Haïti

La crise fait rage en Haïti depuis le 6 juillet. Une décision du gouvernement sur les prix des carburants a provoqué le mécontentement des citoyens qui sont descendus massivement dans les rues pour protester. Voici en cinq points ce qui s’est passé durant les trois derniers jours.

1- Les autorités annoncent vendredi dernier une augmentation des prix de l’essence de 38 %, du diesel de 47 % et de kérosène de 51 % à compter du samedi 7 juillet à minuit. La mesure découle du nouveau cadre de référence entre le Fonds monétaire international (FMI) et Haïti.

La population réagit à l’annonce avec une série de manifestations violentes dans les rues de la capitale, Port-au-Prince, et quelques autres villes du pays (Cap-Haïtien ainsi que les communes des Cayes, de Jacmel et de Petit-Goave). Les contestataires pillent et incendient plusieurs commerces.

2 - En réponse aux violences, le Premier ministre haïtien Jack Huy Lafontant annonce samedi «la suspension de la mesure d’ajustement des prix des produits pétroliers jusqu’à nouvel ordre».

Ce recul n’apaise pas la colère des manifestants, qui continuent de prendre d’assaut la rue. Samedi soir, le président haïtien Jovenel Moïse appelle la population à cesser les violences, rappelant qu’il avait «corrigé ce qu’il y avait à corriger».

3 - Le gouvernement canadien recommande samedi d’éviter «tout voyage non essentiel en Haïti en raison des troubles civils qui sévissent à travers le pays».

#Haïti : évitez tout voyage non essentiel en Haïti en raison des troubles civils. Les manifestants ont érigé des barricades enflammées dans les principales rues de Port-au-Prince ainsi que dans les quartiers résidentiels. Limitez vos déplacements. https://t.co/dQmS0jh42J 1/2 — voyage.gc.ca (@VoyageGdC) 7 juillet 2018

#Haïti : plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols en direction de l’aéroport international Toussaint-Louverture. Communiquez avec votre agent de voyages ou tour opérateur pour confirmer vos plans de voyage. 2/2 — voyage.gc.ca (@VoyageGdC) 7 juillet 2018

4 - Dimanche, des manifestants continuent de faire régner la terreur dans les quartiers de Port-au-Prince, malgré quelques soubresauts de quiétude. Plusieurs groupes d’individus armés habillés en civils circulent au centre-ville, rapportent des radios locales. Des jeunes hommes freinent même les personnes qui voudraient se déplacer, à pied comme en véhicule, pour les rançonner.

L’AFP rapporte ce jour-là qu’au moins trois personnes ont perdu la vie depuis vendredi dans les violences.

La situation inquiète évidemment les Québécois d’origine haïtienne. «Quand on sait que nos proches sont en train de souffrir et tout le peuple haïtien est en train de souffrir, c’est sûr que ça nous ronge le cœur», a expliqué un homme rencontré à Montréal par TVA Nouvelles.

5 - Les ambassades du Canada et de France annoncent qu’elles resteront fermées lundi, sauf pour leurs ressortissants qui seraient en détresse.

