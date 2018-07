Des promesses sur le dos des morts

Alors qu’une canicule exceptionnelle faisait rage et que des dizaines de Québécois tentaient tant bien que mal de se rafraîchir, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec ont décidé de saisir l’occasion pour faire des promesses électorales.

Loin de faire preuve d’inventivité, les deux partis se sont engagés à climatiser les établissements de santé où de nombreux malades vulnérables souffraient de la chaleur accablante.

Pour insister davantage, la Coalition Avenir Québec a tracé un parallèle douteux entre la situation actuelle et le décès de 32 personnes lors de l’incendie d’une résidence de personnes âgées de l’Île-Verte.

Est-ce que le timing de ces promesses était adroit ? Certainement pas.

Est-ce que la comparaison de la CAQ était appropriée ? Encore moins.

Le bilan de la semaine de canicule n’est pas encore terminé, mais on déplore à ce jour au moins une cinquantaine de décès qui pourraient être liés à la chaleur. Certains dans des résidences privées, quelques-uns dans des établissements de santé où la climatisation était déficiente.

Est-ce que toutes les personnes décédées le sont uniquement à cause de la chaleur ? On ne le saura probablement jamais. Plusieurs d’entre elles étaient déjà en bien mauvais état avant la canicule et le coroner devra investiguer davantage pour tenter de déterminer l’incidence réelle de la chaleur sur les décès.

La basse politique

Les promesses du PQ et de la CAQ ne tiennent pas compte du fait que la majorité des personnes qui ont perdu la vie dans les derniers jours ne sont pas mortes dans des établissements de santé ou de soins de longue durée.

Les décès sont survenus en majorité dans la grande région de Montréal où les victimes étaient souvent des personnes vivant seules dans des logements situés aux étages supérieurs d’édifices, souvent vétustes, dans lesquels la chaleur s’accumule rapidement.

Comme le mentionnait un directeur de la santé publique dans un autre dossier de décès multiples : « Quand il y a une grosse bourrasque, les arbres les plus fragiles sont les premiers à tomber. »

Des vœux pieux

Le réseau de santé du Québec manque d’amour depuis des dizaines d’années. Le gouvernement a beau y consacrer des sommes importantes, il n’arrive pas à prendre le dessus, notamment à cause du vieillissement de la population.

Même si tout le monde s’entend pour dire que les hôpitaux et les CHSLD devraient tous être climatisés, personne n’ose expliquer comment cet engagement sera réalisé et à quel coût pour les contribuables.

Que les partis d’opposition choisissent une période de crise pour faire des promesses aussi populistes ne fait que démontrer le manque de vision et le manque de jugement de leurs équipes respectives.

Faire des promesses qui frappent l’imaginaire, c’est peut-être populaire sur le coup, mais les Québécois ne sont pas dupes.

Il faut plus que des vœux pieux pour gouverner. Il faut aussi faire preuve de leadership et de discernement. Sur ce point, le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec devront refaire leurs devoirs.