Juliette Gosselin tourne à nouveau avec André Forcier

Deux ans après la sortie du film «Embrasse-moi comme tu m’aimes», Juliette Gosselin retrouvera André Forcier sur un plateau de tournage. La comédienne jouera dans le nouveau film du réalisateur honoré au dernier Gala Québec Cinéma, provisoirement intitulé «La beauté du monde».

Roy Dupuis, l’interprète fétiche de Forcier, ainsi qu’Yves Jacques seront les principaux piliers de cette histoire, qui mettra en scène une rencontre imaginaire entre un apiculteur (Dupuis), producteur d’un hydromel très convoité, et le frère Marie-Victorin (Jacques), redescendu en ce bas monde parce qu’il s’ennuyait trop au ciel.

Toujours dans «L’Académie»

On verra également Juliette Gosselin au cinéma cet été dans «1991», de Ricardo Trogi, suite des acclamés «1981» et «1987». La jeune femme y incarne Marie-Ève Bernard, élue du cœur du jeune Ricardo (Jean-Carl Boucher), qui est à ce point épris d’elle qu’il la suivra jusqu’en Italie. «1991» prendra l’affiche le 27 juillet.

De plus, l’actrice sera de la distribution du long métrage «Fabuleuses», de Mélanie Charbonneau, et tourne actuellement la deuxième saison de «L’Académie», pour laquelle elle personnifie la maladroite et rêveuse Marie.

«Sarah-Maude (Beauchesne, auteure de ¨L’Académie¨) aime les jeunes, elle aime écrire pour eux, et elle est consciente de la responsabilité qu’elle a envers eux. Elle se donne la mission de leur envoyer des messages et des modèles de personnages positifs, en dressant un portrait réaliste de l’adolescence, avec toutes ses contradictions. C’est rare que des personnes de son âge écrivent des séries entières, et elle n’est pas si loin que ça de sa propre adolescence, alors ça transparaît dans ce qu’elle écrit», a souligné Juliette Gosselin en entrevue, sur le plateau de la fiction jeunesse, dont les nouveaux épisodes arriveront sur Club illico à l’automne.