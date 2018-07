La cause de Roberto Osuna reportée au 1er août

La cause du releveur des de Toronto Roberto Osuna, qui fait face à un chef d’accusation pour voies de fait, a été reportée au 1er août, lundi, lors d’une brève audience en cour.

Osuna n’était pas présent lors de l’audience qui avait lieu à Toronto, a rapporté le «Globe and Mail». Il y était représenté par son avocat Domenic Basile. Demandant plus de temps pour discuter d’une solution possible entre les deux parties avec les avocats de la Couronne, Me Basile devra se présenter à nouveau devant la cour le 1er août.

Le releveur de 23 ans a été arrêté et accusé d’avoir agressé une femme le 8 mai dernier. Il a été suspendu pour 75 matchs le 22 juin par le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, pour avoir enfreint la politique du baseball majeur en matière de violence conjugale. La suspension étant rétroactive, Osuna est admissible à un retour au jeu le 4 août.

Il pourra d’ailleurs entreprendre sa remise en forme dans les mineures dès le 14 juillet.

Cette saison, Osuna avait enregistré neuf sauvetages et affichait une moyenne de points mérités de 2,93.