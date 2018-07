La saison de rêve d’Étienne Papineau

Étienne Papineau semble dans une classe à part sur le circuit amateur de golf québécois depuis le début de la saison. Il n’a jamais fait pire que la deuxième place en six tournois cette saison et sa séquence pourrait bien se poursuivre puisqu’il ne se retrouve qu’à deux coups des meneurs à l’aube de la ronde finale du Duc de Kent, qui aura lieu mardi au Royal Québec.

Le golfeur de Saint-Jean-sur-Richelieu compte deux victoires cette saison, l’une au Championnat provincial par trous au Royal Bromont au début juin et l’autre, au The Glencoe Invitational, disputé à Calgary en Alberta deux semaines plus tard.

Lors de ses quatre autres tournois, il a terminé deuxième dont deux fois où il a dû s’incliner en prolongation lors de la ronde finale, notamment la semaine dernière face à Julien Sale à l’Alexandre de Tunis.

Bref, les choses vont bien pour ce produit des Lions du collège Champlain St. Lawrence.

« Je suis vraiment en confiance. Les gens me demandent ce que je fais différemment de l’an dernier et je ne peux même pas le dire. Je joue mon jeu et j’arrive à la fin des tournois et les résultats sont là », a mentionné le golfeur de 21 ans, lundi, au terme d’une ronde de 72, à égalité avec la normale en première ronde du Duc de Kent.

TOURNOI PRESTIGIEUX

En carrière chez les amateurs, Papineau a déjà remporté deux des trois tournois de la Triple couronne, soit le Championnat provincial amateur et l’Alexandre de Tunis. Le seul qui manque à son palmarès : le Duc de Kent.

S’il assure viser un titre au Royal Québec, celui qui évolue pour les Mountaineers de West Virginia en première division de la NCAA lors de la saison hivernale préfère ne pas s’ajouter une pression supplémentaire.

« Le Duc de Kent, c’est le tournoi le plus prestigieux. Ce serait le fun de le remporter. Toutefois, j’essaie de ne pas me mettre de pression parce que parfois ça m’ajoute du stress. Demain [mardi], ce sera un bon challenge », a assuré celui qui aime se retrouver dans les groupes précédant celui des meneurs.

DEUX LOCAUX EN AVANCE

Parmi les meneurs que Papineau devra rattraper pour l’emporter, on compte deux joueurs de la région de Québec. Mathieu Bélanger (La Tempête) et Charles-David Trépanier (Lorette) ont chacun remis une carte de 70 (-2) pour se retrouver à égalité au sommet après 18 trous.

Dans le cas de Bélanger, il s’agit d’un retour fracassant, lui qui s’entraînait avec moins de sérieux depuis l’arrivée au monde de ses deux garçons.

« Cette année, j’ai joué un peu plus, mais la famille fait que j’ai moins de temps. »

Disons qu’il n’en a pas trop perdu puisque la semaine dernière, il a terminé 10e au Tunis.

Le champion en titre déjà éliminé

Le champion en titre du Duc de Kent n’aura fait que passer. Émile Ménard a remis une carte de 85 lundi et n’a pas été en mesure de faire la coupure.

Difficile de parler d’une catastrophe, toutefois. Après tout, il ne s’agissait que de sa quatrième partie de golf de l’année, lui qui a décidé de se concentrer davantage sur ses fonctions au sein de l’entreprise agroalimentaire familiale cette année.

Le principal intéressé demeurait tout sourire au terme de sa ronde.

« Je venais ici pour défendre mon titre par respect. J’ai commencé à travailler à temps plein, donc le golf a été mis de côté un peu. C’est mon seul tournoi de l’été et c’était planifié depuis l’année dernière. Je savais que je ne voulais pas tourner pro à la fin de mes études », a-t-il mentionné.

La semaine dernière, Ménard avait pourtant disputé une ronde de 74 avec sa mère. De quoi lui donner une petite dose de confiance.

« Jouer avec sa mère et jouer en tournoi, ce sont deux choses différentes », a-t-il ensuite blagué.

DIFFICILE POUR MORY

Photo Stevens LeBlanc

De son côté, le Français Baptiste Mory n’a pas connu une ronde à la hauteur de ses attentes lundi. En vertu d’une carte de 74, il ne se retrouve tout de même qu’à quatre coups des meneurs à l’aube de la ronde finale.

Mory avait toutefois conclu les neuf premiers trous à -1, mais il a commis cinq bogueys sur les six premiers trous du neuf de retour. Deux oiselets aux 16e et 18e trous lui ont toutefois permis de sauver les meubles.

« J’ai connu une baisse de régime du 10 au 15. Je faisais un peu n’importe quoi, je n’étais plus trop dedans. Je termine avec un score moyen, mais pas horrible », relativisait-il, toutefois.

Résultats après une ronde

1. Mathieu Bélanger (La Tempête) 70 (-2)

1. Charles-David Trépanier (Lorette) 70 (-2)

3. Guillaume Bélanger (Public) 71 (-1)

3. Julien Sale (Rivermead) 71 (-1)

3. Brendan Smith (Milby) 71 (-1)

3. Ryan Mitchell (Royal Montréal) 71 (-1)

7. Étienne Papineau (Pinegrove) 72 (E)

7. Chris Henri (Royal Montréal) 72 (E)

7. Michel Gagnon (Royal Québec) 72 (E)

7. Antoine Sale (Rivermead) 72 (E)