Le plus grand parcours gonflable du pays bientôt au lac Pohénégamook

POHÉNÉGAMOOK | Une imposante structure gonflable qui rappelle les parcours « Wipeout » sera agrandie sur le lac Pohénégamook dans le but d’en faire la plus grande installation du genre au pays.

Pohénégamook attire petits et grands avec cette structure géante gonflable, dont l’objectif est de la parcourir sans tomber à l’eau.

Personne pour le moment n’a réussi à faire le parcours en courant sans arrêt, en traversant les obstacles comme on peut le voir dans la série télé Wipeout. « Je lance le défi », dit Jonathan Laflamme, le président de Pohénégamook Santé Plein Air 2.0, qui gère le site et le jeu au Camping Plage Pohénégamook.

La structure, qui peut accueillir jusqu’à 140 personnes à la fois, est l’une des plus grandes au Québec présentement.

Si les ventes sont bonnes, il est prévu qu’au milieu de l’été, elle soit agrandie pour en faire la plus grosse au Canada. L’autre partie du jeu attend dans un entrepôt et pourrait être installée 10 jours après la demande du gestionnaire du site, les ancrages étant déjà placés au fond du lac.

« Les gens retrouvent vraiment leurs cœurs d’enfants quand ils arrivent là-dessus. C’est quand même du sport », résume Jonathan Laflamme.

Les adultes et les enfants d’environ six ans et plus peuvent s’y amuser. Dans ce dernier cas, le jeune sera accepté sur place si la veste de flottaison fournie est sécuritaire d’après sa corpulence et s’il est accompagné d’un adulte.

Catapultes et rouleaux

Le parcours est composé de trampolines, murs d’escalade, glissades, tunnel, miniglissades, ballon trampoline, catapultes, rouleaux, nénuphars qui bougent et ponts glissants.

Lorsque les participants tombent à l’eau, ils peuvent remonter grâce à des marchepieds installés autour du jeu.

Pour s’y rendre, les baigneurs doivent parcourir 20 pieds à la nage pour le moment. Une rallonge sera bientôt ajoutée afin de réduire le temps de nage pour accéder au jeu.

L’organisation a fixé le prix d’une journée comprenant l’accès à la plage, souvent citée comme l’une des plus belles au Québec, le jeu et la possibilité de faire du pédalo, du canot, du kayak et du paddleboard à 35 $ par adulte par jour, 25 $ pour les ados et 20 $ pour les enfants.

Des tarifs sont aussi offerts pour des demi-journées.