L’équipe féminine de soccer canadienne en transition

MONTRÉAL – La vedette incontestée du soccer féminin au Canada Christine Sinclair voit d’un œil positif les derniers résultats de la sélection nationale, malgré les défaites.

En effet, dans les derniers mois, le Canada a perdu ses deux derniers matchs amicaux contre la France (1-0) et l’Allemagne (3-2).

Il faut expliquer que la formation est en transformation depuis que l’entraîneur de longue date John Herdman a accepté le poste avec l’équipe masculine et qu’il a été remplacé par Kenneth Heiner-Moller.

«Nous avons eu des résultats mitigés, dans les défaites contre la France et l’Allemagne, mais il s’agit de deux des meilleures équipes du monde, a indiqué Sinclair, lundi. On peut voir que nous progressons sous le nouvel entraîneur. L’équipe est sensiblement la même, malgré quelques changements, il est normal que nous prenions un peu de temps à nous adapter. Nous ne nous attardons pas aux résultats, mais sur la qualification pour la Coupe du Monde.»

Cette qualification se fera dans le cadre de la Gold Cup, qui se tiendra aux États-Unis du 4 au 17 octobre.

Du jamais vu

Sur le plan professionnel, la meilleure buteuse de l’histoire du Canada évolue avec le Thorns FC de Portland dans la Ligue nationale de soccer féminin.

La Canadienne terrorise toujours les défenses adverses comme le démontrent ses sept buts et cinq passes décisives en 16 rencontres. Elle pointe d’ailleurs au deuxième rang de la ligue pour les buts et au premier pour les mentions d’aide.

Preuve de son leadership, la joueuse de 35 ans écarte rapidement ses statistiques personnelles pour parler de la situation collective.

«C’est une saison complexe. Individuellement ça va bien, mais notre équipe a subi énormément de blessures. Plus de blessures que je n’ai jamais vu dans l’ensemble de ma carrière. En ce moment, nous sommes en milieu de peloton.»

Il reste neuf matchs à la formation de Sinclair pour améliorer son sort en vue des séries éliminatoires.

À Montréal, le 16 août pour la bonne cause

La double médaillée de bronze olympique sera en ville le 16 août dans le cadre du «Rendez-vous A&W pour stopper la sclérose en plaques».

Elle sensibilisera les Québécois aux conséquences dévastatrices de cette maladie, dont sa mère est atteinte depuis 30 ans.

«Avec ma carrière dans le soccer, je veux profiter de ma visibilité pour offrir davantage de visibilité [à la lutte contre la sclérose en place] et il s’agit clairement d’une cause qui me tient à cœur. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin à la maladie et éventuellement aucune autre famille n’aura à vivre la souffrance que la mienne a vécue», a expliqué la capitaine de la sélection canadienne.

Il s’agit de la deuxième année de suite au cours de laquelle Christine Sinclair s’implique dans cet événement.