Les deux dernières Koenigsegg Agera ont un nom bien spécial

Sur le marché depuis 2010, la Koenigsegg Agera tire maintenant sa révérence. Et pour l’occasion, le constructeur suédois a créé une édition limitée à deux exemplaires. Ils portent respectivement les noms «Thor» et «Väder».

Avant d’être un illustre personnage de Marvel, Thor est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Et traduit du suédois au français, «Väder» devient «température». On peut aussi imaginer qu’il s’agit d’un clin d’œil au père de Luke Skywalker et de la Princesse Leia. Tout est dans tout.

Ces deux voitures qui font partie de la série «Final Edition» ne sont pas identiques. Alors que celle qui a été baptisée Thor est reconnaissable par sa peinture composée de flocons de diamant, celle qui nous rappelle Star Wars est facilement identifiable grâce à ses éléments décoratifs en or blanc. Notons aussi que leur nom est bien visible sur les ailes arrière.

Koenigsegg Agera Final Edition

Toutes les deux sont mues par le fameux V8 biturbo qui génère une impressionnante puissance de 1360 chevaux-vapeur.

Ces deux hypercars d’exception ont été livrés à leur propriétaire respectif dans le cadre d’un événement organisé le 6 juillet dernier. Elles seront par la suite acheminées au Royaume-Uni afin de voler la vedette lors du Festival of Speed qui se tiendra du 12 au 15 juillet prochains à Goodwood.

Koenigsegg Agera Final Edition

Pour la suite des choses, Koenigsegg ne perdra pas un seul instant. La remplaçante de l’Agera sera dévoilée au prochain Salon de l’automobile de Genève qui se tiendra en mars 2019.

Voyez-les ci-dessous en action dans une courte capsule.