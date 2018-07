Les Foo Fighters au FEQ: des orages ce soir comme en 2015?

Le spectacle que les Foo Fighters offriront sur les plaines d'Abraham dans quelques heures pourrait avoir des airs de famille avec leur éclatante prestation de 2015, alors que les risques de pluie et d’orages sont bien présents en prévision de ce soir à Québec.



Lundi midi, Environnement Canada faisait état de possibilités d’averses et d’un risque d’orages à compter de 18h, pour toute la soirée et une partie de la nuit.



L’éventualité d’un tel scénario est «moyen», selon le ministère fédéral, qui établit les possibilités de précipitations à 60%.



Le vent devrait se calmer pile à temps pour la prestation du groupe rock, prévue à 21h30, alors que les possibles rafales pouvant aller jusqu’à 50 km/h devraient cesser un peu passé 20h.



Les plus enthousiastes préféreront assurément les prévisions de MétéoMédia, qui n’anticipe pas de pluie ni d’orages au cours des prochaines heures à Québec. Selon ce scénario, la probabilité d’averses pointe à 30%.



Chose certaine, la température sera agréable, puisque le ressenti tournera autour de 30 degrés pour l’entièreté de la soirée.