Les professeurs branchés ne craignent pas d’être remplacés

Années d’expérience : 19 et 16 ans

42 et 43 ans | Éducation (en sécurité)

Marie-Ève Poulin et Steve Desfossés

Marie-Ève Poulin enseigne le français et Steve Desfossés, la physique et la science au Collège Saint-Bernard, à Drummondville. Ces deux profs de niveau secondaire ne consacrent plus leurs cours à expliquer la matière devant la classe. Ils établissent des plans de travail avec leurs élèves qui apprennent à leur rythme devant leur portable.