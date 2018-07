37e AVENUE

Les relations professionnelles peuvent mettre un baume sur une semaine difficile... ou au contraire, y contribuer. Voici les trois pires collègues avec qui partager son quotidien de 9 à 5, selon une enquête française.

Le faux gentil

Souriant, mielleux, accommodant... en façade seulement. Le discours de ce collègue est tout autre dès qu’il change d’interlocuteur. Il ne porte des gants blancs que pour être blanc de tout soupçon. Tous ses efforts pour paraître « gentil » ont une intention bien définie, qui frôle la manipulation.

Le faux travailleur

Il répond au téléphone le souffle court, il trimballe mille et un dossiers en permanence, il se plaint de sa charge de travail et il reste prostré devant son ordinateur toute la journée. Difficile pourtant de cerner sa contribution réelle au quotidien ! Ce profiteur n’est rien de moins qu’un parasite qui surcharge ses collègues à force de ne rien faire, outre peaufiner ses compétences dans l’art de faire semblant.

Le lèche-botte

Tout le monde a un « agenda », mais celui du lèche-botte est péniblement évident. Ce collègue a de grandes aspirations et tisse ses fréquentations selon ce qui lui permettra d’atteindre son but. Rien n’est sincèrement désintéressé, tout est savamment calculé. À ses yeux, on n’est rien de moins qu’un tremplin à emprunter (ou pire, un obstacle à écraser).