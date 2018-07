Peut-on s’affranchir d’un casier judiciaire?

Je suis un ancien détenu. Je vous avais écrit il y a quelques années pour vous faire part de ma démarche personnelle en vue de me faire pardonner par ma famille de tout le mal que je lui avais causé. Vous aviez alors fait preuve d’ouverture à mon endroit, malgré la gravité de mes gestes. C’est pourquoi j’ose faire appel à vos conseils encore une fois.

Je suis sorti de prison il y a trois mois. À part mon ex-femme qui ne veut plus rien savoir de moi, ma famille et mes deux enfants m’ont bien accueilli et me soutiennent. Ce qui me dérange, c’est de passer des entrevues d’emploi. Je n’ai pas envie qu’on sache ce que j’ai fait de mal jadis ,vu que j’ai fait une importante démarche de correction de ma vie. Doit-on dire toute la vérité au risque de rater une entrevue d’embauche?

Un homme libre

Il est recommandé de ne jamais mentir lors d’une entrevue d’embauche en ce qui concerne un casier judiciaire existant. Pourquoi ne vous adressez-vous pas à OPEX, le service d’emploi pour personnes judiciarisées financé par Emploi-Québec, qui vous indiquera les bonnes ficelles à tirer pour vous sortir de cette impasse?