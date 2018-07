Pornographie juvénile: un récidiviste écope de 58 mois de prison

Un récidiviste en matière de pornographie juvénile a été condamné à purger une peine de 58 mois de détention et pour les cinq années suivant sa sortie, il sera sous le contrôle des autorités en raison de son statut de «délinquant à contrôler».

Deux ans après les gestes qui ont mené à son arrestation, Dominic Cardinal semble bien repentant et dit être «très ouvert pour se faire aider».

Cependant, quelque temps avant de se faire prendre de nouveau, Cardinal aurait «pu mettre en application les outils qu’il a reçus lors de son programme de traitement en délinquance sexuelle et maintien des acquis, ce qu’il n’a pas fait», comme l’a souligné le juge Pierre-L. Rousseau qui a condamné l’homme de 43 ans.

Lors de la perquisition effectuée au domicile de l’accusé – qui se trouvait à moins de 200 mètres d’une école primaire – les policiers du Service de police de la Ville de Québec avaient mis la main sur 647 fichiers photo et 356 fichiers vidéo montrant des fillettes de deux mois à 10 ans nues ou ayant des relations sexuelles complètes avec des hommes adultes.

«Toute pornographie juvénile est toujours de trop, mais, comme pour toute autre matière, on peut parler d’une échelle de gravité et ici, c’est une échelle de gravité qui est importante», a souligné le magistrat.

Cardinal a également été condamné pour avoir eu, entre le 7 et le 27 mai 2016, cinq discussions en ligne avec autant de victimes où il «tenait des propos explicites et sollicitait des photos à caractère sexuel auprès de personnes âgées entre 14 et 17 ans.

Comme le risque de récidive demeure présent selon les experts, le procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Régis Juneau a demandé et obtenu que l’homme soit déclaré délinquant à contrôler pour une période de cinq ans.