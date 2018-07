Quoi faire avec une adolescente difficile?

J’ai une fille de 15 ans qui m’inquiète. Même si mon cas est loin d’être aussi grave, le visionnement de l’émission « Fugueuse » l’hiver dernier ne m’a pas calmée. J’ai deux enfants en garde partagée avec leur père de qui je suis séparée. Nos enfants ont plutôt bien vécu cette coupure, vu qu’il n’y a pas eu de drame entre leur père et moi. Ils passent une semaine avec lui, l’autre avec moi, et nous n’habitons pas très loin l’un de l’autre. Mon mari a une nouvelle conjointe. Bien que les enfants s’entendent bien avec elle, elle préfère les laisser seuls avec leur père pendant sa semaine de garde pour ne revenir qu’en fin de semaine. Moi je n’ai personne dans ma vie.

Pour mon fils de 12 ans tout va bien. C’est avec ma fille que ça se passe mal. Depuis un an, elle a complètement changé d’attitude. De petite fille réservée qu’elle était, elle est devenue brusque, mordante et agressive. Elle critique tout et fait l’école buissonnière à l’occasion avec un mauvais groupe avec lequel elle a choisi de se tenir. Elle mange de plus en plus frugalement au point d’avoir perdu beaucoup de poids, chose qu’il vaut mieux ne pas lui mentionner au risque de se faire retourner comme une crêpe.

Bref, j’ai perdu le contact avec elle, et son attitude fermée envers moi n’augure pas de changement pour bientôt. Ça va un peu mieux quand elle est chez son père. Comme il est plus autoritaire que moi, elle ose moins répliquer. Mais je me vois mal continuer à vivre ça longtemps. Avec son père on essaie de garder le cap et de ne pas trop s’en faire, mais au fond de moi, je crains le pire, avec ce que j’ai vu à la télé. Est-ce qu’un signalement à la DPJ est la seule solution dans un tel cas?

Maman préoccupée

Bien que son appui puisse éventuellement vous être nécessaire, la DPJ n’est pas la première ressource vers laquelle vous tourner dans les circonstances. Une concertation avec le père de votre enfant et l’institution scolaire quelle fréquente serait importante pour dresser un portrait global et exact de la situation de votre fille et cibler les démarches à entreprendre.

De nombreux organismes d’aide et de soutien à la famille et aux jeunes existent dans les diverses régions du Québec. Une démarche auprès des services psycho sociaux de votre CLSC ou de votre CISSS pourrait vous indiquer ce qui est à votre disposition. Un appel à la Ligne Parent de l’organisme Tel-Jeunes pourrait aussi vous mettre sur des pistes : (1-800) 361-5085