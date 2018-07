Rasmus Dahlin signe son premier contrat avec les Sabres

Le défenseur suédois Rasmus Dahlin, tout premier choix du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), a signé sa première entente avec les Sabres de Buffalo, a annoncé l’équipe lundi.

Il s’agit d’un contrat d’entrée d’une durée de trois ans.

Dahlin, considéré comme étant de loin le meilleur espoir avant la séance de sélection, a amassé 20 points, dont sept buts, en 41 matchs avec le Frolunda HC dans la Ligue de Suède la saison dernière.

L’arrière de 6 pi 3 po et 185 lb a aidé son pays à remporter la médaille d’argent au plus récent Championnat du monde de hockey junior. Ses six mentions d’aide en sept matchs lui ont d’ailleurs valu le titre de défenseur par excellence du tournoi.

Il a aussi été le plus jeune joueur à participer au tournoi olympique de hockey à Pyeongchang.

Dahlin a été le premier Suédois à être repêché au premier rang depuis la sélection de Mats Sundin par les Nordiques de Québec en 1989.