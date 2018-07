Starbucks va se débarrasser de ses pailles en plastique

La chaîne de cafés Starbucks a annoncé, lundi matin, qu’elle éliminera les pailles en plastique à usage unique dans tous ses magasins à travers le monde, d’ici 2020.

«Cet important jalon représente une avancée de taille dans les efforts que nous déployons à l’échelle mondiale pour offrir un café obtenu par des moyens de développement durable, et de le servir par des moyens durables eux aussi», a déclaré Kevin Johnson, président-directeur général de Starbucks.

Pour atteindre son objectif, l’entreprise a conçu un couvercle grâce auquel il est possible de boire sans paille et qui deviendra d’usage pour toutes ses boissons.

«À l’heure actuelle, ce couvercle est utilisé dans plus de 8000 magasins aux États-Unis et au Canada, pour certaines boissons. Le couvercle est également à l’essai pour les boissons azotées, notamment en Chine, au Japon, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam», peut-on lire dans un communiqué.

L’utilisation de ces couvercles sans paille sera d’abord généralisée à Seattle et Vancouver dès l’automne et le reste des États-Unis et du Canada suivra en 2019. L’initiative se poursuivra à l’échelle mondiale en commençant par l’Europe, en France puis aux Pays-Bas. Au Royaume-Uni, 950 magasins commenceront à les utiliser dès la fin de cet été.

Starbucks, qui possède plus de 28 000 magasins implantés dans plus de 70 pays, proposera également des pailles en papier ou en plastique compostable pour certains produits et à la demande des clients.