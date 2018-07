Témoignages : elles font du bénévolat au sein de leur entreprise

=Les bénéfices du bénévolat sont nombreux, et c’est tout aussi vrai au travail ! L’organisme Bénévoles d’affaires fait le pont entre les organismes et les professionnels. Voici pourquoi les personnes suivantes ont toutes participé à des initiatives bénévoles au sein de leur entreprise grâce au Programme BA pour entreprises.

Sarah-Anaïs Julien-Matte est directrice services-conseils chez KPMG. À titre de bénévole, elle siège comme vice-présidente sur le conseil d’administration de Parkinson Québec. Elle participe aussi à de nombreux comités et est impliquée dans les activités de campagne de financement de l’organisme. « L’OBNL correspond parfaitement à mes valeurs, à mes intérêts et à mes compétences professionnelles. Le programme Bénévoles d’affaires m’a permis de redonner à la communauté tout en développant mes connaissances et mon réseau d’affaires », dit la directrice.

De son côté, Hélène Saulnier, traductrice chez PwC, fait du bénévolat pour le projet Troisième Œil de Centraide du Grand Montréal. « Le mandat consiste à relire les états financiers d’un organisme soutenu par Centraide en exerçant notre “œil de citoyen”. On fournit ainsi à l’organisme notre point de vue sur ses états financiers. Sont-ils clairs ? La mission de l’organisme est-elle bien définie ? Bref, il s’agit pour le bénévole de donner son opinion sur la présentation et la pertinence de l’information contenue dans les états financiers », explique la bénévole.

« J’aime beaucoup mon engagement auprès de Troisième Œil ! Je me sens utile et, en même temps, je découvre plein d’organismes que je ne connaissais pas. Cela m’a fait prendre conscience de l’immense bassin de talents et de compétences qui existent dans le secteur non lucratif et du caractère combien essentiel de l’action communautaire dans le monde actuel ! » souligne Mme Saulnier.