Un nouveau resto ouvre dans Hochelag’ et c’est l’endroit parfait pour une soirée bien arrosée entre amis

Les résidents d’Hochelaga ont de plus en plus d’options lorsque vient le temps de choisir un restaurant où bien manger non loin de la maison.

Après le Heirloom pour de la bonne pizza, le comptoir asiatique Maneki, le Sata Sushi et plusieurs autres, il y a maintenant le restaurant Hélicoptère.

Situé dans l’ancien local de La Tannerie, le Helicoptère est en fait le frère du très récent café Hélico, qui lui est installé dans ce qui a déjà été le comptoir à grilled-cheese de Paul-André Piché, P.A & Gargantua.

Alors que le café est ouvert depuis quelques semaines déjà (et est déjà très populaire auprès des gens du quartier), le restaurant lui a accueilli ses premiers clients seulement le 4 juillet dernier.

Le concept de partage est au cœur du concept du nouvel établissement. Vous êtes donc invité à commander plusieurs plats qui plairont à tout le monde autour de la table. Le chef, David Ollu s’inspire des produits de saison pour monter de magnifiques assiettes.

Les trois copropriétaires sont en fait d’anciens employés du populaire restaurant Bouillon Bilk. Avec une belle expérience derrière la cravate, ils nous promettent une ambiance animée et un service chaleureux en plus d’un menu de qualité et une carte de vin à faire rêver. Hélicoptère est définitivement une adresse à inscrire à votre «bucket list» de restaurants montréalais!

Hélicoptère

4255 rue Ontario Est

Du mercredi au dimanche

