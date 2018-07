On peut dénicher un Tanzer 22 pieds d’occasion pour 2000 $ à 5000 $ sur Kijiji, me faisait remarquer Claude Rajotte, dans son école de voile Yvanhoë à Magog, au lac Memphrémagog.

Voilà de quoi surprendre... et faire rêver.

Un rêve réalisable

On parle ici d’un quillard comprenant une cabine avec couchette pour deux adultes, des banquettes en guise de lits pour deux enfants et une cuisinette. Il est de plus possible d’y installer un petit poêle barbecue sur le pont.

Photo courtoisie, Alain Demers

Pour vous permettre d’être autonome, l’école Yvanhoë donne un cours de quatre jours consécutifs ou de deux week-ends, à bord d’un voilier Hunter de 30 pieds. La formation permet l’obtention d’un brevet de croisière élémentaire de Voile Canada.

Acheté ou loué ?

Si le coût d’acquisition d’un Tanzer 22 demeure accessible, il faut tout de même tenir compte des frais de marina et d’entretien, les coûts étant nettement moins élevés si vous faites les réparations vous-même. Pour Claude Rajotte, à moins de 10 sorties par saison, mieux vaut louer.

Photo courtoisie, Alain Demers

Dans son école, le coût de location d’un Tanzer 22 est de 450 $ pour un week-end, soit 225 $ par adulte. Mais si on considère le voilier comme un microchalet, ça change la donne.

À la Marina Le Merry Club, à Magog, les frais annuels pour un Tanzer 22 sont de 3564 $, pouvant être partagés par deux adultes. Ces frais comprennent entre autres un espace au quai et l’entreposage pour l’hiver.

Combien en coûterait-il pour des vacances et plusieurs week-ends à Magog, pour deux personnes, en logeant dans un hôtel et en mangeant toujours au restaurant ? Voilà qui mérite d’être considéré.

Que vous choisissiez d’acheter ou de louer, une chose est sûre, il n’est pas nécessaire d’être millionnaire pour voguer en voilier.

En bref

L’école de voile Yvanhoë

Cours pour le brevet de croisière élémentaire de Voile Canada (4 jours) : à partir de 650 $ par personne

Location d’un Tanzer 22 : 250 $ par jour, 450 $ par week-end

www.voile-yvanhoe.com

Une journée à Saint-Gabriel

Le lac Maskinongé, dans Lanau­dière, semble redevenu une destination prisée pour sa plage et ses sports nautiques. À louer : kayaks, planches à voile et plus.

Le parc côtier Kiskotuk

Ce territoire offre une fenêtre sur le Bas-du-Fleuve, de Cacouna à L’Isle-Verte. Sentiers pédestres et voie cyclable menant jusqu’à une prairie d’herbes salines.

Descendre la Saint-François

Méconnue, belle et accessible, la rivière Saint-François à Richmond, entre Sherbrooke et Drummondville, est à découvrir en canot ou en kayak. Excursions guidées.