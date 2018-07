Voici LE chalet de rêve à louer avec ta gang cet été pour fuir la ville

À la recherche du chalet parfait pour partir dans le bois avec votre gang? Cette immense maison située à La Conception est peut-être l’endroit pour vous!

L'Airbnb de luxe peut accueillir jusqu’à 18 personnes et vous ne vous pilerez pas sur les pieds, comme on dit, tellement la demeure est vaste. Il y a sept chambres, quatre salles de bain complètes, une salle d’eau, un salon de verre qui offre une magnifique vue sur la nature qui entoure le chalet, une belle cuisine avec cuisinière au gaz, une grande salle à manger, etc.

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Le seul possible petit défaut de ce chalet est qu’il n’est pas directement sur le bord de l’eau. Vous ne devrez compter que quelques minutes en voiture pour accéder aux deux lacs privés. Une fois près de l’eau, vous pourrez profiter du soleil sur les quais, faire du kayak, du SUP, vous baigner ou encore préparer un bon repas sur le barbecue. Tout le matériel est fourni!

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Vous pourrez aussi profiter des 230 acres de terrain en vous promenant en forêt ou encore jouer au volley-ball de plage.

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Il ne vous reste qu’à rassembler votre gang d’amis et réserver votre séjour! Durant la haute saison (juillet-août) et les longs week-ends, une location minimum de trois nuits est exigée. Le prix de 1225 $ la nuit peut sembler élevé, mais, en groupe, ça vaut pas mal la peine!

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Pour plus de photos et tous les détails, c’est ici.

Pour voir du beau tout le temps, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!