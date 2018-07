Voici l’ensemble sans effort à porter tout l'été selon Millie Bobby Brown

Parce que oui, il est possible de combiner les facteurs cool et pratique dans un seul look et ça, Millie Bobby Brown l’a bien compris! La star a donc adopté LA tenue parfaite pour les paresseuses qui ne désirent pas se casser la tête durant l'été et les festivals : l'ensemble deux-pièces qui matche.

Une publication partagée par MBB (@milliebobbybrown) le 8 Juil. 2018 à 11 :34 PDT

La jeune actrice arbore donc un haut et des shorts en jeans, agencé à des chaussures Converse blanches et des lunettes d'aviateur transparentes. Tellement stylée!

À lire également : Ces 13 vedettes nous prouvent que ces lunettes de vue sont les plus cools de la saison

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 22 Juin 2018 à 11 :13 PDT

Millie n’est pas la seule à craquer pour sur ce type d’ensemble, puisque Noémie Bannes, Kylie Jenner et plusieurs influenceuses sur Instagram en font leur look de prédilection.

Ce type de outfit laisse place à l’imagination, puisque plusieurs options existent pour créer le style parfait. Votre haut peut s’agencer autant avec un short, des pantalons palazzo, des leggings ou même une jupe.

L’important, c’est que la pièce de vêtement du haut ait le même motif et la même texture que celui du bas. En gros, faut que ça «fite»!

Comme les magasins abondent de ce genre de vêtements, voici les plus beaux deux-pièces trouvés en ligne:

Haut (39 $) et bas (43 $) à American Eagle

23 $ à Zaful

42 $ à Forever 21

Haut (29 $) et jupe (49 $) à Urban Outfitters

Haut (17 $) et bas (17 $) à Urban Planet

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!