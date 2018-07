CLOUTIER, Claire



À la Maison Albatros de Trois-Rivières, le 5 juillet 2018, est décédée, à l'âge de 80 ans, Mme Claire Cloutier de Lasalle, épouse de feu M. Claude Marcotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Tatiana Lefrançois), Francine (David Emery) et Suzanne (Jacques Frenette), ses petits-enfants: Denis, Vincent, Marc-André, David et Émilie, sa soeur, Lise Howison, son frère Ubald Cloutier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 11 juillet de 18h à 21h, jeudi le 12 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi le 14 juillet dès 9h, à la:LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'EGLISE, VERDUN 514-769-3867stationnement et rampe d'accès disponiblessuivi d'un service religieux en la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 7675 rue Edouard, Lasalle à 11h. L'inhumation aura lieu le lundi 16 juillet à 14h15 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.