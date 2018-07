54 activités à faire avec votre «summer love» cet été

Vous lui avez fait un clin d’œil à la plage et la connexion était immédiate? Depuis, vous ne vous lâchez plus et vous avez envie de passer toutes vos soirées à vous regarder yeux dans les yeux? Pas de doute, vous avez rencontré votre ultime «summer love»!

Histoire de garder la flamme bien allumée tout l’été, pas question de s’ennuyer.

Voici donc 54 «dates» à faire cet été avec celui/celle qui fait battre votre cœur.

1. Faire un pique-nique / soirée cinéma au parc

Plutôt que d’aller au resto, proposez donc à votre date de commander un panier pique-nique à la Dinette Triple Crown et de le déguster durant une projection de film gratuit dans le parc juste en face de l’établissement. Il n’y a rien de plus romantique!

2. Essayer les savoureux plats du nouveau restaurant Helicoptère

Tout a tellement l'air bon!

3. Assister au tout premier festival de kombucha à Ottawa

Prêt à tout pour impressionner votre nouvelle date? Proposez-lui un road trip à Ottawa pour participer à la première édition du BOOCHFEST. Ça promet!

4. Découvrir les œuvres qui sont installées sur l’avenue Mont-Royal

Voilà une sortie douce pour le budget et tellement agréable! Vous pouvez en profiter pour prendre un verre au Rouge Gorge au passage.

5. Goûter au cocktail tiki GURU du India Rosa

Le tout nouveau restaurant de cuisine indienne India Rosa, situé sur le Plateau-Mont-Royal, est l’endroit parfait pour un rendez-vous doux. C’est beau, c’est bon et ça ferme à 2 heures du matin!

6. Assister aux feux d’artifice

Voici 5 endroits où observer les feux (et possiblement frencher passionnément) à Montréal!

7. Se bourrer la face durant le festival Yatai MTL

Du 19 au 22 juillet, les amateurs de cuisine de rue japonaise pourront se bourrer la face durant ce festival culinaire déjanté. Ça promet!

8. Manger des tacos à 1$

Pour un 5 à 7 réussi (et qui ne vous coûtera pas trop cher) c’est au Barraca que vous devez aller. Tous les jours avant 19h, les tacos sont 1$ chacun. Tout un deal!

9. Prendre une première selfie d’amoureux devant cette œuvre du MBAM

Histoire d’officialiser votre relation... tsé!

10. Faire un pique-nique dans un de ces petits parcs

Pour faire changement du parc Lafontaine!

11. Partager une poutine glacée aux churros

12. Visiter des maisons que vous n’achèterez jamais

Quoi de plus romantique que de s’imaginer vivre dans une maison de luxe? Enfilez vos plus beaux atours et invitez-vous dans des «open house», histoire de rêver un peu!

13. Faire un «cheers» dans un verre TIKI

Boire un cocktail c'est bien, mais c'est encore mieux quand il est servi dans un verre TIKI!

14. Parcourir le boulevard Saint-Laurent pour voir ces 17 nouvelles murales

Et prendre quelques photos!

15. Manger des mochis

Au marché Atwater, un tout premier bar à mochis à ouvert ses portes au début de l’été. À essayer!

16. Assister à des spectacles de musique gratuits dans une ruelle d’Hochelaga

Marjo, Vincent Vallière, Alaclair Ensemble... Peu importe votre style, assister à un Show de ruelle est un incontournable de l’été.

17. Faire un tour dans la grande roue de Montréal

Pis frencher une fois en haut!

18. Partir à «Cuba» pour 20$

Le camping Havana Resort, situé à Maricourt, vous donnera l’impression d’avoir mis les pieds à Cuba. C’est kitch, voire quétaine, mais ça risque d’être vraiment amusant! Pas besoin d’y séjourner pour profiter de la piscine, il existe des forfaits pour y passer la journée. Tous les détails ici.

19. Boire un verre au café-suspendu du mont Royal

Vous aurez droit à l’une des plus belles vues de la ville! Certainement l’une des activités les plus romantiques à faire cet été!

20. Danser jusqu’à tard au Village Pied-du-Courant

De nombreuses soirées avec DJs sont organisées tout l’été et c’est gratuit! La bière n’est pas chère et vous aurez une vue magnifique sur le pont Jacques-Cartier.

21. Faire une dégustation de bières au Pamplemousse

Ce tout nouveau bar à bière, situé près du Quartier des Spectacles, est LA place à découvrir avant d’assister à un spectacle.

22. Frencher dans le plus d’endroits possible

23. Se promener sur la rue Drolet pour voir les maisons colorées

Et se tenir la main!

24. Déguster les meilleures crèmes glacées de la ville

25. Découvrir cette galerie d’art à ciel ouvert

La Galerie Blanc, située dans le Village, vous propose une exposition de photos gratuites. C’est l’endroit parfait pour voir du beau et prendre quelques clichés pour garnir votre compte Instagram!

26. Prendre un verre dans un conteneur au Virage MTL

Une soirée mémorable à l'horizon!

27. Aller voir une partie de baseball

L’été, des ligues amateurs jouent pratiquement tous les soirs de la semaine et dans tous les parcs de la ville. Glissez un sandwich et de la bière dans votre sac à dos et allez donc voir un match!

28. Partir en «road trip» à Brossard

Traverser le pont peut être une épreuve de taille pour les Montréalais de souche. Pourquoi ne pas proposer à votre «date» de partir à l’aventure à Brossard? Il y a des choses «pas pires» le fun à faire, promis.

29. Boire un verre dans un ancien wagon de métro

La Station F-MR vous propose de venir profiter du beau temps sur leur site construit avec d’anciens wagons de métro. En plus, c’est très instagrammable!

30. Se faire dorer au soleil sur une plage

31. Prendre un verre de spritz au Cicchetti dans le Mile-Ex

La terrasse au soleil du Cicchetti est l’endroit par excellence où profiter de l’été. Vous pouvez y manger des petites bouchées à seulement 1,75$ chaque.

32. Bruncher!

33. Faire une balade à vélo (suspendu dans les airs)

Avis aux amateurs de sensations fortes, le camping Diable Vert à Sutton propose de faire des balades à vélo au-dessus de la cime des arbres. Une aventure qui risque de vous marquer pour le reste de vos jours. Rien de moins.

34. S’offrir une bonne bouffe sur une de ces terrasses

35. Participer aux soirées de «chars» au Orange Julep

Et manger un roteux, tant qu’à être là!

36. Apprendre à faire de la plongée dans cet endroit paradisiaque

Eau turquoise, sable blanc... Non, cet endroit n’est pas dans les Caraïbes, mais bien au Québec! Vous pourrez y apprendre à faire de la plongée ou encore faire une saucette et profiter du soleil. Tous les détails ici.

37. Faire une saucette dans une piscine publique

Faites-vous un petit lunch, enfilez votre plus beau maillot et allez profiter des rayons du soleil à l’une de ces 5 piscines publiques de Montréal.

38. Essayer les meilleurs food trucks durant le Premier Vendredi du mois

Tous les premiers vendredis du mois de l'été, un immense rassemblement de food trucks a lieu au Stade olympique pour permettre aux foodies de goûter au meilleur de Montréal.

39. Faire de la danse en ligne dans ce bar «western»

La microbrasserie À la fût est l’endroit parfait pour renouer avec la musique country et le one two step. Impossible de s’ennuyer dans ce bar de Rosemont où même les bancs du bar sont des selles d'équitation.

40. Découvrir les bars cachés de Montréal

41. Faire un 5 à 7 sur la terrasse du Agrikol

Et en profiter pour prendre une selfie de couple dans une de leurs toilettes en tapisserie!

42. Partir en «escapade» à Outremont

Outremont est perçu comme étant l’un des quartiers les plus snobs de Montréal et pourtant il abrite quelques petites adresses qui valent le détour. En voici 9 à découvrir!

43. Essayer le restaurant Le Petit Mousso

Vous n’avez pas les moyens de vous offrir un repas au Mousso? Amenez donc votre date au Petit Mousso. Vous pourrez y manger des plats à la carte... Ça risque d’être un brin plus doux pour le budget!

44. Manger un roteux dans le casse-croûte où Fugueuse a été tourné

C’est au Canada Hot-Dog que Damien et Fanny ont mangé dans la série Fugueuse de TVA. Toutes les infos ici.

45. Se faire tatouer

Tant que vous ne vous faites pas tatouer le nom de l’autre sur une fesse, tout devrait bien aller. Voici 17 artistes tatoueurs montréalais à découvrir, si vous êtes game!

46. Découvrir Montréal à vélo

47. Chanter votre toune dans un karaoké

L’Astral 2000, le Normandie, Le Sel et Poivre... peu importe votre karaoké de prédilection, une soirée à chanter «I’ll Never Break Your Heart» est toujours une soirée réussie!

48. Faire la fête jusqu’aux petites heures du matin

49. Assister au concert gratuit de l’Orchestre Métropolitain sur le mont Royal

Rendez-vous au chalet du mont Royal le 27 juillet prochain pour assister au concert gratuit de l’OM. Ça risque d’être un moment magique (et doux pour le portefeuille)!

50. Écouter un film dans un spa

Tout l’été le spa urbain Bota Bota organise des soirées cinéma où vous pourrez visionner des films les deux pieds dans l’eau chaude.

51. Manger une brochette de poulet sur la terrasse kitch du Jardin de Panos

Ce «apportez votre vin» est délicieux, abordable et son petit côté kitch a tout pour rendre votre soirée mémorable. Vous vous en sortirez facilement avec une facture de moins de 70$ pour deux.

52. Se balader dans le Jardin botanique

Un incontournable!

53. Se mettre au défi de goûter ces hot-dogs au ramen

Rendez-vous au HOTTO DOGGU pour prouver à votre date que vous n’avez peur de rien!

54. Participer au festival sous le viaduc Van Horne

À la fin de l’été, ne ratez pas le festival Mile Ex End! C’est presque aussi l’fun (sinon plus) qu’Osheaga! Tous les détails de la programmation ici.

