GIROUX, Anatole



À Saint-Eustache, le 6 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Anatole Giroux, époux de Mme Jeanne d'Arc Ladouceur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Pierre), Yvon (Francine), Réjean, Daniel (Lyne), ses sept petits-enfants, trois arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 juillet à compter de 9h au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Saint-Eustache et de là au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.