BRIDEAU, Alexandre



À Laval, le 7 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédé Alex Brideau, natif de St-Isidore, N.B., époux de Thérèse Duguay, père de feu Raynald et de feu Vincent.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, France, Germain (Céline), ses petits-enfants Patrick, Geneviève, Jessica et Francis, ses six arrière-petits-enfants, ses frères Armand (Madeleine), Sylvio et Zoël (Denise), son beau-frère Armand (Raymonde), neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe:le jeudi 12 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval, vendredi le 13 juillet à 11h, suivies d'une réception à la salle des Chevaliers de Colomb.