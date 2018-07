RUSCETTI, Mario



À Laval, le 6 juillet dernier, est décédé à l'âge de 57 ans, Mario Ruscetti, fils de Carolina et de feu Luigi Ruscetti.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa soeur Linda (Johnny Gianfrancesco), ses neveux Anthony et Julio, plusieurs parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 11 juillet de 13h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le jeudi 12 juillet à 9h. Les funérailles auront lieu au même endroit à 10h; l'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.