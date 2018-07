TURCOT, Marilyne



À Montréal, le 5 juillet, à l'âge de 27 ans, est décédée Marilyne Turcot, conjointe de Tigger Fung.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses parents Carole Potvin et Yves Turcot, son frère Dany (Fauve), ses grands-parents, oncles et tantes, cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:15005, SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES, QC, H1A 3X1Tél. 514-498-7682Condoléances:www.cimetieremontroyal.comle jeudi 12 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 13 juillet de 9h à 11h. Le service funéraire suivra vendredi à 11h en la chapelle du complexe ainsi que l'inhumation de l'urne au cimetière.À sa mémoire, un don à la Fondation pour la dystrophie musculaire serait apprécié.