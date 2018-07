JOBIN, Suzan



À sa résidence de Verchères, le 5 juillet 2018, est décédée à l'âge de 59 ans, Mme Suzan Jobin, épouse de Benoît Couture.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils David (Sarah), ses frères Marc et Yves ainsi que sa soeur Francine, plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle mercredi 11 juillet à compter de 10 heures. Les funérailles seront célébrées le jour même à 14 heures à l'église Saint-François-Xavier de Verchères.S. JACQUES & FILS INC. VERCHÈRES, QCTél. 450-583-3511