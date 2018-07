Ce restaurant de Montréal vous invite à boire un verre pour sauver les animaux

Le sujet des animaux abandonnés refait toujours surface lors de la grande période de déménagement au Québec.

Un restaurant de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie a décidé d’agir à ce sujet et d’inviter ses clients à prendre un verre pour sauver les animaux de Montréal.

Une publication partagée par Therese Nguyen (@miss.t.nguyen.pigsout) le 7 Janv. 2018 à 9 :29 PST

En effet, pour une deuxième année, le Santa Barbara s’engage à remettre 5 $ à la SPCA Montréal pour chaque cocktail Loyal Companion qui sera commandé. Cette initiative est déjà commencée et se poursuivra pendant le mois d’août également.

Une publication partagée par Restaurant Santa Barbara (@restaurantsantabarbara) le 8 Juil. 2018 à 1 :07 PDT

Ça n’arrive pas chaque jour qu’un restaurant vous offre de boire pour la bonne cause, alors ruez-vous vers l'établissement qui est situé au coin de Saint-Vallier et Saint-Zotique Est et commandez le cocktail en question. En plus de boire quelque chose de délicieux, vous poserez un beau geste pour les animaux.

Une publication partagée par MIRVIK GROUP Uniforms & Merch (@mirvikgroup) le 15 Avril 2018 à 4 :24 PDT

Restaurant Santa Barbara

6696, rue de Saint-Vallier

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!