Chez Godfroy

Des salières poivrières peuvent se retrouver dans le sac à main de quelques femmes, des balles de golf vont disparaître ou des clés d’auto changeront mystérieusement de place. C’est ça, passer une journée au golf avec Guy Lapointe qui a toujours un coup pendable en stand-by. Samedi­­­, nous étions au tournoi pour la Fondation Francine-Lachance (Mauricie) qui a pour mission de rendre plus confortable la vie de gens atteints du cancer.

Je jouais donc avec Guy, avec Yvon Lambert, l’homme qui a inventé la soif, et Martin Tremblay, le propriétaire du Frenchie’s en Floride qui pèse 140 livres quand il a beaucoup de change dans les poches. Devant nous, il y avait Michel Bergeron et, plus loin, Marc-André Bergeron, le défenseur qui a fait un court passage avec le Canadien et qui n’a vraiment aucun lien de parenté avec l’ancien coach des Nordiques. Marc-André, qui prend sa retraite du hockey cette année, a frappé une balle à 340 verges. Pas gros, mais marteau.

LE PITON

Solange Rouleau et son mari, Guy Boisclair, ont organisé cette journée de fête sur le terrain de golf voisin de leur splendide auberge Godfroy. À la fin de la soirée, ils ont remis un chèque de 24 000 $ à la fondation. Il y a deux ans, Guy Boisclair a été surpris par un cancer de la langue. Ce n’est pas commun. Le couple a vite découvert les carences et défaillances du système de santé. Une sensibilisation au fast-foward, disons. Guy a guéri, mais ils n’ont pas oublié. J’ai fait un petit numéro d’humour en avant et j’ai découvert un DJ unique. Il place un écran derrière vous et lorsque vous parlez, peu importe votre sujet, il apparaît ponctuellement des images concordantes. Vite sur le piton, disons. Il s’appelle DJ Bass de Trois-Rivières­­­. Et son choix de musique pour la danse était aussi sur le piton.

MARDISMES

Trouvez de l’ombre. Marchez à côté d’un touriste américain.

« Vu l’état de sa maison, si j’étais à la place de Louis-José Houde, je penserais reconstruction. » (Marc Bergevin)

Suggestion pour un court séjour à Montréal. Allez passer 2 jours à l’échangeur Turcot.

Le feu vert a été inventé par un pyromane daltonien.

La température la plus élevée au Québec a été enregistrée au centre de La Tuque.

À DEMAIN

Évidemment, c’est Guy Lapointe qui est allé réveiller Yvon Lambert dans sa somptueuse chambre de l’auberge Godfroy, dimanche matin. Y s’est levé.