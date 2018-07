Sam-Éloi Girard est le parfait exemple de l’adolescent qui s’habille en fonction de sa passion. « C’est mon hobby qui dicte mon style. Même quand je dois m’habiller chic, je pense au skate. Pour les Gémeaux l’an passé, j’ai fait un compromis. J’ai acheté une chemise blanche, mais je savais que je pourrais reporter le reste de mon look (pantalon, ceinture-lacet, chaussettes et Vans) et c’était ça l’important. Le skate, c’est ma vie », précise-t-il.

Comme il est fier de ses habiletés de skater, nous avons organisé la séance photo à l’extérieur. Entre les prises, il me souligne qu’il doit toujours être confortable : « Mes vêtements sont oversize. Je porte beaucoup de pantalons cargo et des grands chandails ». Ses looks favoris comprennent des vêtements de marques internationales, mais aussi du design local. Il mentionne son fétiche pour les chaussettes de la marque Stance.

Rencontre avec le comédien de 15 ans qui, grâce à son côté entrepreneur, s’apprête à lancer sa compagnie S.E.G. Skateboarding.

À l’agenda

Il fait partie du spectacle Juste pour ados qui aura lieu le 22 juillet 2018 à 16 h sur la scène extérieure de la place des Festivals.

Il reprend son rôle de Clovis dans la quatrième saison de Conseil de famille à Télé-Québec.

Il lance prochainement sa boutique en ligne de vêtements de skate, S.E.G. Skateboarding.

Photo Ben Pelosse

T-shirt VANS ► www.vans.ca

Jean LEVI’S ► www.levi.com

Baskets NIKE SB ► www.nike.com

Chandail à capuche FILA ► www.fila.com

Chaussettes STANCE ► www.stance.com

« Ça, c’est un look “high pieces”, car je porte des grandes marques qui sont chères. J’ai voulu matcher mon look à mon skate pour la photo ! Mais la plupart du temps, je préfère encourager des marques locales », raconte Sam-Éloi.

Photo Ben Pelosse

Chandail ADRÉ ► www.boutiqueadrenaline.com

Pantalon ADRÉ ► www.boutiqueadrenaline.com

Ceinture LACORDA ► www.lacordathreads.com

Chaussettes STANCE ► www.stance.com

Sans-gêne VANS ► www.vans.ca

« Quand tu fais du skate, tu ne portes pas de ceinture, car ça te coupe la peau. Tu retiens ton pantalon avec une corde qui ressemble à un long lacet de chaussure. Ma marque préférée est Lacorda. Ils sont disponibles en plein de couleurs (ici turquoise). Je les coordonne à mes looks », explique-t-il.

Photo Ben Pelosse

« Depuis qu’il est tout petit, Sam-Éloi a un toc pour les chaussettes. Il a toujours pris soin de bien choisir la couleur et le motif de ses chaussettes pour compléter ses looks. Aujourd’hui, il a une collection multicolore », relate sa mère Hélène Girard.

Il y a deux ans, le comédien Pierre-François Legendre lui a offert des chaussettes de la marque Stance pour Noël. « Là, je ne porte plus que ça. Je suis dans une phase de chaussettes longues. Je dois en avoir 23 paires. Pour ne pas perdre une chaussette lors du lavage, je les attache avec une grosse épingle à couche », démontre-t-il fièrement.

Photo Ben Pelosse

Blouson DJAB ► www.simons.ca

T-shirt ADRÉ ► www.boutiqueadrenaline.com

Pantalon GLOBE ► www.globebrand.com

Chaussettes STANCE ► www.stance.com

Baskets NIKE SB ► www.nike.com

« Dans le quotidien, je porte le plus souvent un pantalon bag-gy que je roule dans le bas pour montrer mes chaussettes avec un chandail Adré un peu trop grand », dit Sam-Éloi.

Photo Ben Pelosse

Chandail WU-TANG ► www.wutangclan.com

Pantalon ADRÉ ► www.boutiqueadrenaline.com

Chaussettes STANCE ► www.stance.com

Sans-gêne VANS ► www.vans.ca

« J’aime vraiment les vêtements colorés. J’ai trois paires de pantalons à motifs camouflage de différentes couleurs. Je les porte avec un chandail uni et des chaussettes funky », décrit Sam-Éloi.

4 questions mode à Sam-Éloi

Tu mentionnes l’importance de porter la mode locale. Est-ce que le skate est un petit milieu ?

Il y a plusieurs grandes marques qui offrent des vêtements pour le skate, mais c’est important d’encourager les boutiques et les marques d’ici. C’est sûr que tu peux payer pour une marque et un logo, mais ça ne veut pas dire que la qualité est meilleure. J’ai découvert la boutique Adrénaline à Chambly et j’achète presque tous mes vêtements là, car ils font des choses cool et ce n’est pas hors de prix.

Ta passion te pousse à te lancer en affaires ?

Oui. J’ai fondé ma compagnie S.E.G. Skateboarding, pour Sam-Éloi Girard Skateboarding. J’ai un logo et je suis en discussion avec des fournisseurs pour faire produire mes vêtements ici. J’ai rencontré Master Bougaricci et il me donne un coup de main pour trouver la meilleure qualité locale. Je vais bientôt lancer une boutique en ligne. Au début, ce sera surtout des t-shirts et des cotons ouatés. Éventuellement, j’aimerais aussi y vendre des skates.

Est-ce que ton skate est en symbiose avec ton look ?

Ça fait deux ans que je fais du skate. Au début, je portais des pantalons slim avec des chemises fleuries et j’avais une planche noire. Maintenant, je préfère les modèles baggy. Mon style a évolué et ma nouvelle planche me représente super bien. Je l’ai montée moi-même et j’ai choisi chacune des pièces. Elle est colorée, les roues sont roses et lime... c’est mon skate. Je n’ai pas un look hipster, mais on reconnaît que je fais du skate.

As-tu d’autres fixations outre les chaussettes ?

Non, pas vraiment. J’ai beaucoup de chaussettes, mais peu de vêtements. Et je n’ai que deux paires de chaussures : des runnings de skate et des chaussures « propres », mes Vans noirs. J’achète une nouvelle paire de chaussures de skate aux trois semaines. Puisqu’elles s’usent rapidement, je mets du Shoe Goo sur les trous et des fois j’arrive à les garder en état jusqu’à un mois. Puisque je fais toujours du skate, j’ai juste besoin de baskets de skate et elles doivent mettre en valeur mes chaussettes !

Ses bonnes adresses