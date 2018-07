Des humoristes du Québec sur Netflix

Louis-José Houde, François Bellefeuille, Katherine Levac et Adib Alkhalidey auront la chance de faire rire des amateurs d'humour partout dans le monde l'an prochain.

Les quatre vedettes québécoises ont été choisies parmi quelque 50 humoristes d'une dizaine de pays – dont l'Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni – pour offrir une prestation en français de 30 minutes. Rassemblés, ces numéros composeront une série que Netflix déposera en 2019. Les monologues seront sous-titrés.

L'initiative menée conjointement avec Just For Laughs verra Louis-José Houde et François Bellefeuille fouler successivement la scène du Club Soda le 24 juillet pour deux rendez-vous. Le lendemain, Katherine Levac et Adib Alkhalidey feront de même lors d'une soirée où il sera également possible d'apprécier la Française Shirley Souagnon.

De nombreux comiques sont attendus à Montréal entre le 24 et le 29 juillet pour mener à bien ce projet. En plus des quatre humoristes québécois, le Canada sera représenté par Ivan Decker, Dave Merheje, Deanne Smith et K. Trevor Wilson.

Seuls les détenteurs d'une passe Just For Laughs ou du ZOOFF auront respectivement accès aux billets gratuits pour le Club Soda et le studio Hydro-Québec du Monument-National.

Afin de compléter le bouquet de ce spécial humour en sept langues (français, anglais, espagnol, portugais, arabe, néerlandais et allemand), des captations auront lieu à São Paulo, Mexico, Mumbai, Berlin et Amsterdam. Tous les épisodes seront offerts à la même date.